Погода в Прикамье: Теплые выходные, а потом - зима

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Выпал первый снег - через месяц жди холодов! - говорят у нас на Урале. Если верить этой примете, ранней зимы в этом году не миновать.

Накануне пятницы синоптики предупреждали, что ночью на всей территории края выпадет снег, хотя и успокаивали, что к утру он растает.

Снегопада в выходные они, правда, не обещают. Но предупреждают: на следующей неделе нас ждет предзимье, когда температура воздуха все чаще будет опускаться ниже нуля.

В субботу и воскресенье ожидается потепление. Но назвать его бабьим летом нельзя: погода обещает быть облачной и ветреной.

- Уже с утра в пятницу, 22 октября, в Прикамье начнет поступать теплый воздух, и к вечеру столбик термометра поднимется выше +8 градусов, - прогнозирует инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. - Но это потепление будет сопровождаться довольно сильным ветром и кратковременными осадками. В субботу теплая погода сохранится. В Перми этот день будет самым теплым во второй половине октября, температура воздуха ожидается почти на 8 градусов выше нормы - до +10.

В воскресенье начнется заток прохладного воздуха. По югу края могут пройти сильные дожди. В Перми днем ожидается +5… +7 градусов, в северных районах края возможен мокрый снег.

В начале следующей недели нас ждет более серьезное холодное вторжение. Дневная температура понизится до нулевой отметки и даже ниже, а по ночам столбик термометра будет опускаться до -5. Начнется самое настоящее предзимье - с периодическими похолоданиями и незначительными потеплениями. При этом на юге и востоке края, вполне вероятно, установится временный снежный покров.