Акция по сбору средств гигиены для малышей проводится в МФЦ уже четвертый год подряд.

Пребывание в больнице - испытание для любого малыша: незнакомые стены, люди в белых халатах, которые ставят уколы. Но сложнее всего приходится детям, оставшимся без родителей. И поэтому им на помощь приходят «больничные мамы» - няни из Службы заботы фонда «Дедморозим».

Но помимо заботы и внимания, детям-сиротам необходимы средства гигиены. Предметы первой необходимости для малышей в больницах - это подгузники, влажные салфетки, жидкое мыло, одноразовые пеленки, детские кремы, присыпки, ватные палочки с ограничителями и диски.

И 1 октября в многофункциональных центрах Пермского края началась акция по сбору средств гигиены для малышей.

Малышам нужны средства гигиены и детское питание

- Дети, оставшиеся без родительской заботы, не всегда попадают в стационар с запасом необходимых вещей и средств гигиены. Особенно если речь идет об экстренной ситуации - внеплановом лечении или когда ребенка нашли на улице, - рассказывает координатор Службы заботы «Дедморозим» Елена Тиунова. - Обычно все необходимое детям покупают родители, но у малышей-сирот нет близких людей рядом. Чудесные няни своей заботой помогают маленьким подопечным комфортно и безболезненно перенести время в стационаре. А отзывчивые пермяки передают средства гигиены, благодаря которым мальчишки и девчонки скорее идут на поправку.

Можно принести для малышей и продукты питания: детское пюре и каши, сухие смеси, специализированное питание PediaSure, Nutridrink Compact Protein, Nutridrink Nutrisonadvanced, «Малоежка».

Акция «Выздоравливай, малыш!» - не первый опыт проведения благотворительных проектов на площадках МФЦ Пермского края.

- Совместно с фондом «Дедморозим» акция по сбору средств гигиены проводится уже четвертый год подряд. В прошлом году общими усилиями пермяков и сотрудников многофункциональных центров было собрано более 4 тыс. подгузников, 700 впитывающих пеленок, 170 упаковок с влажными салфетками, сотни пачек с ватными дисками и палочками, средства для купания и ухода за ребенком, детское питание и многое другое. Собранной продукции подопечным больничных мам хватило на несколько месяцев, - рассказали в пресс-службе краевого МФЦ.

Акция действует до 15 ноября

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо до 15 ноября принести любое количество средств гигиены или детского питания в филиалы МФЦ в Перми и Пермском крае. Вся собранная продукция будет передана благотворительному фонду «Дедморозим», а оттуда попадет к детям-сиротам в больницах.

Получить более подробную информацию об акции можно по телефону горячей линии фонда «Дедморозим» (342) 270-08-70. Полный отчет о результатах сбора будет опубликован на сайте dedmorozim.ru. Адреса филиалов МФЦ Пермского края можно посмотреть на сайте учреждения mfc-perm.ru.

Напомним, ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что в крае уделяется большое внимание работе по профилактике детского и семейного неблагополучия и работе с семьями, попавшими в социально опасное положение. Приняты необходимые нормативные документы, выстроено сотрудничество между профильными министерствами, правоохранительными органами и Комиссией по делам несовершеннолетних. Внедрены новые подходы в работе с неблагополучными семьями и детьми. Особый вклад вносят общественные организации и неравнодушные благотворители, которые постоянно сопровождают детей, нуждающихся в заботе и помощи.

НАША СПРАВКА

Служба заботы фонда «Дедморозим» предоставляет помощь профессиональных нянь детям-сиротам в больницах. Поддержка больничных мам помогает малышам не оставаться с болезнью один на один и скорее выздоравливать. Благодаря помощи пермяков в прошлом году няни службы окружили заботой 155 детей-сирот в стационарах города.