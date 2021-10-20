Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 октября 2021 8:00

В Перми построен первый этаж нового корпуса гимназии №17

Завершить строительство планируется в 2022 году
Ксения ОГАРЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Строители возводят новый корпус гимназии.

Строители возводят новый корпус гимназии.

21 октября пермская гимназия №17 отмечает 120-летний юбилей. История учебного заведения началась в 1898 году, когда купец Михаил Любимов подарил свой дом городской Думе для открытия в нем Торговой школы, а уже в октябре 1901 года она начала работать. В 1963 году школа получила статус математической, а в 1992-м - стала гимназией.

Но до сих пор гимназия находится в том самом историческом здании, в котором учебному заведению стало уже тесновато. И в марте этого года началось строительство нового корпуса гимназии №17 на улице Ленина. Этот участок в центре города был специально предназначен городскими властями под расширение исторической пермской школы.

Алексей Дёмкин проверил ход строительства.

Алексей Дёмкин проверил ход строительства.

«В кабинетах стройки не ведутся»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми Алексей Дёмкин побывали на стройплощадке будущего корпуса и проверили, как идет строительство.

- На сегодняшний день мы выполнили работы по устройству фундамента и подвальных помещений в обоих блоках, возведен первый этаж, - отчитался подрядчик о ходе выполнения работ. - Выполняются работы по бетонированию полов, устройству опалубки, выполняется каменная кладка перегородок и наружных стен, устройство систем вентиляции, армирование полов, разработка траншеи под электроснабжение нового корпуса.

- В кабинетах стройки не ведутся, поэтому убежден, что нужно регулярно выезжать на места, смотреть ход работ, общаться с подрядчиками. Нельзя оставлять строителей один на один с возникающими вопросами. Надо разбираться, обсуждать, готовить соответствующие поручения, - подчеркнул губернатор Дмитрий Махонин.

Корпус один - блока два

Новое здание будет рассчитано на 550 школьников. Корпус будет состоять из двух блоков.

В блоке «А» на первом этаже будет расположен вестибюль с гардеробом, а также мастерская для уроков труда, кабинет кройки и шитья и кабинет кулинарии. Здесь же должны появиться помещения медпункта, библиотека с читальным залом и столовая.

На втором, третьем и четвертом этажах разместятся учебные кабинеты, лаборантские и кабинеты для преподавателей. Также на втором этаже будут размещены кабинет робототехники и медиатека, появятся рекреации, радиоузел и актовый зал. На третьем этаже - кабинет информатики. На четвертом этаже также предусмотрены кабинеты психолога и логопеда.

Блок «Б» будет предназначен для спортивной жизни гимназии. Здесь будут построены универсальный спортивный зал и малый спортивный зал, кабинеты тренеров, раздевалки с санузлами и душевыми.

Оба корпуса гимназии №17 будут соединены переходами, расположенными на уровне второго этажа. Завершить строительство планируется в 2022 году.

- Знаю, что и дети, и родители, и педагоги с нетерпением ждут окончания строительства. Все хотят заниматься в новых просторных кабинетах, лабораториях, особенно ждут новый спортзал. Уже в следующем году ученики гимназии присоединятся к числу ребят, которые «обжили» новые здания школ. Это, например, новый корпус школы №93 «Фотоника» и гимназия №3. Город в этом вопросе ведет очень активную политику, сейчас возводится школа на улице Юнг Прикамья, идет реконструкция школы на улице Целинной. Качество пермского образования задает высокую планку, и оснащение школ должно ему соответствовать, - отметил глава Перми Алексей Дёмкин.

ВАЖНО!

В Перми активно идут строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений. Были построены два корпуса для школ в Свердловском и Дзержинском районах, а также новая школа «Мастерград» на 1200 учащихся. Кроме этого, были капитально отремонтированы школы №14 и «Город дорог». Был открыт отремонтированный корпус школы №30. 1 сентября 2020 года после капремонта учеников приняла школа №127, а осенью этого года - новый корпус школы №93.

Интересное