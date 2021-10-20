В Перми построен первый этаж нового корпуса гимназии №17

Строители возводят новый корпус гимназии.

21 октября пермская гимназия №17 отмечает 120-летний юбилей. История учебного заведения началась в 1898 году, когда купец Михаил Любимов подарил свой дом городской Думе для открытия в нем Торговой школы, а уже в октябре 1901 года она начала работать. В 1963 году школа получила статус математической, а в 1992-м - стала гимназией.

Но до сих пор гимназия находится в том самом историческом здании, в котором учебному заведению стало уже тесновато. И в марте этого года началось строительство нового корпуса гимназии №17 на улице Ленина. Этот участок в центре города был специально предназначен городскими властями под расширение исторической пермской школы.

Алексей Дёмкин проверил ход строительства.

«В кабинетах стройки не ведутся»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми Алексей Дёмкин побывали на стройплощадке будущего корпуса и проверили, как идет строительство.

- На сегодняшний день мы выполнили работы по устройству фундамента и подвальных помещений в обоих блоках, возведен первый этаж, - отчитался подрядчик о ходе выполнения работ. - Выполняются работы по бетонированию полов, устройству опалубки, выполняется каменная кладка перегородок и наружных стен, устройство систем вентиляции, армирование полов, разработка траншеи под электроснабжение нового корпуса.

- В кабинетах стройки не ведутся, поэтому убежден, что нужно регулярно выезжать на места, смотреть ход работ, общаться с подрядчиками. Нельзя оставлять строителей один на один с возникающими вопросами. Надо разбираться, обсуждать, готовить соответствующие поручения, - подчеркнул губернатор Дмитрий Махонин.

Корпус один - блока два

Новое здание будет рассчитано на 550 школьников. Корпус будет состоять из двух блоков.

В блоке «А» на первом этаже будет расположен вестибюль с гардеробом, а также мастерская для уроков труда, кабинет кройки и шитья и кабинет кулинарии. Здесь же должны появиться помещения медпункта, библиотека с читальным залом и столовая.

На втором, третьем и четвертом этажах разместятся учебные кабинеты, лаборантские и кабинеты для преподавателей. Также на втором этаже будут размещены кабинет робототехники и медиатека, появятся рекреации, радиоузел и актовый зал. На третьем этаже - кабинет информатики. На четвертом этаже также предусмотрены кабинеты психолога и логопеда.

Блок «Б» будет предназначен для спортивной жизни гимназии. Здесь будут построены универсальный спортивный зал и малый спортивный зал, кабинеты тренеров, раздевалки с санузлами и душевыми.

Оба корпуса гимназии №17 будут соединены переходами, расположенными на уровне второго этажа. Завершить строительство планируется в 2022 году.

- Знаю, что и дети, и родители, и педагоги с нетерпением ждут окончания строительства. Все хотят заниматься в новых просторных кабинетах, лабораториях, особенно ждут новый спортзал. Уже в следующем году ученики гимназии присоединятся к числу ребят, которые «обжили» новые здания школ. Это, например, новый корпус школы №93 «Фотоника» и гимназия №3. Город в этом вопросе ведет очень активную политику, сейчас возводится школа на улице Юнг Прикамья, идет реконструкция школы на улице Целинной. Качество пермского образования задает высокую планку, и оснащение школ должно ему соответствовать, - отметил глава Перми Алексей Дёмкин.

ВАЖНО!

В Перми активно идут строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений. Были построены два корпуса для школ в Свердловском и Дзержинском районах, а также новая школа «Мастерград» на 1200 учащихся. Кроме этого, были капитально отремонтированы школы №14 и «Город дорог». Был открыт отремонтированный корпус школы №30. 1 сентября 2020 года после капремонта учеников приняла школа №127, а осенью этого года - новый корпус школы №93.