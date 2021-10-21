Пермяков приглашают на Гала-концерт юных артистов цирка со всей России

Пермский край на конкурсе представят народные цирковые коллективы «Молодость», «Грация» и «Эквилибриум» Фото: Евгения РОМАНОВА

В фестивале принимают участие 175 юных циркачей из 14 регионов России. Юные артисты цирка представят такие цирковые жанры, как воздушная гимнастика, эквилибристика, жонглирование, акробатика и иллюзия.

В первые два дня фестиваля- 20 и 21 октября артисты от 5 до 18 лет выступали на конкурсных смотрах перед профессиональным жюри. Председатель которого в этом году впервые стал известный дрессировщик, директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный. Он подчеркнул, что цирковое искусство это большой труд и настоящие звезды цирка с детства привыкают к конкуренции.

- Фото: Евгения РОМАНОВА

- Я участник шести международных цирковых фестивалей, пять из которых выиграли с братом. И именно первые два фестиваля дали нам серьезную базу, чтобы в принципе понимать, насколько мы трудоспособны. Потому что, когда видишь как сильны другие участники фестивалей, и ,даже, когда выигрываешь, ты не идешь отдыхать, а идешь трудиться снова и снова над номером. И получив главную награду ты понимаешь, что конкуренция рядом и нельзя ни на секунду останавливаться. Участие в таких фестивалях тебя мотивирует двигаться дальше, - сказал Эдгард Запашный.

Пермский край на конкурсе представят народные цирковые коллективы «Молодость», «Грация» и «Эквилибриум».

Пермяков приглашают на Гала-концерт победителей фестиваля 22 октября в 18 часов. Билеты уже в продаже в городских зрелищных кассах и в режиме онлайн. Фестиваль организован с соблюдением требований Роспотребнадзора — по QR-кодам. Зрителям старше 18 лет необходимо иметь паспорт вакцинации или отрицательный результат ПЦР-исследования. Зрители младше 18 лет проходят как обычно.Детям до 3 лет вход бесплатно без предоставления отдельного места.

Мероприятие проводится при поддержке министерства культуры Пермского края.