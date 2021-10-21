Собаки напали на ребенка в Пермском районе.

В деревне Клестята в Пермском районе 19 октября две собаки напали на 12-летнюю девочку, которая возвращалась домой со школы. Об этом «КП» рассказала мама шестиклассницы. По ее словам, девочка шла со школьного автобуса в 19.15 через поле.

- Напала черная собака, она повалила дочку на землю, порвала пуховик, школьную форму, - говорит Наталья Погудина. - Благо у Вики был газовый баллончик, она смогла справиться и воспользоваться им. Ребенок пережил кошмар. Она пришла домой в шоковом состоянии, она рыдала, кричала. У меня, как у медика случился стопор! Я ее осмотрела, кожные покровы были не повреждены, а только поверхностные следы, от которых будут синяки. У нее все тело болит.

Женщина отвезла ребенка в травмпункт и написали заявление в дежурную часть.

По словам местных жителей, они знают, кому принадлежать эти большие породистые собаки и заявляют, что это уже не первый случай нападения именно этих собак.

- Владелец животных с ними гуляет около 7 утра, а потом сажает на цепь, цепь слабая, - говорят жители деревни Клестята. - Эти собаки донимают всех очень долго. Даже есть заявления на них писали несколько лет назад, но ход ему не дали и вот история повторяется. Мы хотим, чтобы собак убрали, чтоб наши дети на школьный автобус ходили спокойно.

В ГУ МВД по Пермскому краю в ближайшее время прокомментируют произошедшее.