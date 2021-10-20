Коронавирус в Прикамье, последние новости на 21 октября 2021 года: в регионе ввели QR-коды при входе в ТЦ, рестораны и кафе

Посещать ТЦ, площадью торговых залов которых свыше 400 кв. метров, смогут только привитые. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Перми прошло очередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Глава Роспотребнадзора вновь доложил о сложной ситуации с распространением вируса в регионе, после чего был озвучен перечень новых мер, которые, возможно, помогут приостановить рост числа заболевших, а также поспособствуют тому, чтобы пермяки активнее прививались от коронавирусной инфекции.

Сначала отметим, за минувшие сутки в Пермском крае ковидом заболели еще 608 человек. Это новый антирекорд за все время пандемии, начиная с марта 2020 года.

В стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии остаются 553 пациента. Из них 226 подключены к аппаратам ИВЛ.

Инфографика: Оперштаб.

С начала пандемии в Прикамье от ковида скончались 5 453 человека. За сутки - 34 человека. Общее число подтвержденных случаев в крае - 112 572.

Итак, Опершатаб принял решение, с понедельника 25 октября Пермский край вводит QR-коды для посещения торговых центров, ресторанов и кафе, а также самоизоляцию для непривитых пожилых людей.

Пойти в кафе, рестораны, бары и столовые смогут только вакцинированные пермяки. Столы в заведениях должны стоять на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.

Расширен перечень учреждений культуры, для посещения которых требуется QR-код. Кроме театров и кинотеатров в него были включены и концертные клубы.

Посещать ТЦ, площадью торговых залов которых свыше 400 кв. метров, смогут только привитые.

Графика: Яндекс.

В хостелах и гостиницах заполняемость должна быть не более 50% от номерного фонда.

Также в Пермском крае впервые вводятся QR-коды для сотрудников организаций, которые находятся в зданиях административно-деловых центров, в том числе бизнес-центрах и деловых центрах.

Это требование будет касаться и сфер бытовых услуг, подразделений финансовых организаций, салонов красоты, жилищно-коммунального хозяйства, образования и других. Но есть небольшое послабление: для сотрудников этих организаций допускается предъявление справок о медотводах от вакцинации от COVID-19, выданных в порядке, установленном Минздравом РФ.

Важное дополнение: вместе с сертификатами и QR-кодами при посещении мероприятий и мест с массовым пребыванием людей посетители обязаны предъявлять удостоверение личности. Несовершеннолетним показывать на входе сертификаты и QR-коды по-прежнему не нужно, но теперь лица в возрасте от 14 до 18 лет обязаны предъявлять документ, удостоверяющий личность, чтобы подтвердить свой возраст.

ВАЖНО!

ПЦР-исследования на коронавирус не дают право на посещение организаций и мероприятий. Также отменяется возможность проходить с ними на концерты, спектакли, кинопоказы, матчи профессиональных клубов и другие мероприятия, на посещение которых фильтр безопасности был введен ранее.

Непривитые пермяки старше 65 лет должны соблюдать строгую самоизоляцию. Они могут лишь обращаться за экстренной (неотложной) медицинской помощью и в случае прямой угрозы жизни и здоровью, ходить в ближайший магазин или аптеку, выносить мусор или гулять с собакой возле дома.

Пермяки - 65 лет и старше, сделавшие прививку от коронавируса, освобождаются от необходимости соблюдать домашний режим.