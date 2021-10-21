«Ваша мать лежит в нашей могиле». В Пермском крае дочь дважды хоронила свою умершую родственницу

Теперь пермячка хочет отсудить у ритуального агентства компенсацию морального вреда. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я себя вообще в тот день не помню и место, куда должны были хоронить мою мать, - это последнее, о чем я думала в тот момент, - рассказывает жительница Перми Юлия Воронова

12 октября Юлия похоронила свою маму. Процесс погребения прошел по стандартному сценарию - гроб с телом положили в могилу, засыпали землей и поставили крест. Родные и близкие простились с умершей и разошлись. А на следующей день Юле позвонили и сказали, что ее мать лежит не в своей могиле.

- Моя мама умерла в больнице в Лысьве 7 октября из-за осложнений от коронавируса, - рассказывает Юлия. - О смерти я узнала на следующий день, так как сама уже давно живу в Перми. Похоронами занималась ее близкая подруга, сказав, что ритуальная организация, с которой она хочет заключить договор, одна из лучших в городе, и я согласилась.

Похороны назначили на 12 октября. Хоронить женщину решили рядом с могилой отца, а место копальщикам еще до похорон показывал двоюродный дядя Юлии.

- На кладбище мы ехали в катафалке, - вспоминает Юлия. - Когда оказались на месте, сотрудники похоронного агентства спросили: «Здесь останавливаемся?» В тот момент я была в очень подавленном состоянии, ведь хоронила своего единственного близкого человека - ни отца, ни братьев, ни сестер у меня нет. И, взглянув на указанное место, ответила: «Вроде, да, вроде, сюда». Вышла из машины, прошла метров тридцать и, посмотрев на яму, очень удивилась ее маленьким габаритам. Мама у меня была женщиной достаточно крупной, к тому же в гробу она бы явно там не поместилась. Но горечь утраты не давала мне ясно мыслить. Тут же подошел дядя и спросил: «Юля, место захоронения что ли решили поменять?» Я ответила, что не знаю, но, судя по всему, да. Маму похоронили, поставили крест, мы с ней простились, а на следующей день мне позвонила знакомая и сказала, что моя мама лежит в могиле отца ее подруги.

Юлия с мужем тут же приехали на кладбище и увидели, что на том месте, где вчера была похоронена их мать, уже захоронен другой человек.

- За тем, как могилу моей матери заново разрывают, наблюдали родственники другого умершего человека. Но это я еще могу пережить. Больше всего меня возмутил тот факт, что об этом мне сообщили не сотрудники ритуального агентства, а другие люди. А если бы знакомая мне ничего не сказала? Пришло бы время устанавливать памятник, я бы приехала на кладбище, а на месте могилы матери увидела бы другое захоронение. Наверное, меня бы сразу увезли в психушку. Реакция директора ритуального агентства меня поразила, в ответ на мои претензии, он улыбался и говорил, что это моя вина, что я перепутала могилы. Я не отрицаю, что из-за состояния, в котором я находилась, я действительно перепутала могилы, но когда происходило перезахоронение, он ведь мог мне позвонить и все сообщить. Я заплатила не малые деньги за организацию похорон и вообще не должна была думать ни о чем. В том числе и о том, куда захоронить маму. Эти их работа. Они получили за это деньги. По их логике - каждый может взять лопату и перекапывать все кладбище. Я написала заявление в полицию и в администрацию города Лысьвы. Если делу дадут ход, я обязательно пойду в суд и буду требовать компенсации морального вреда.

Гендиректор ритуальной компании, которая занималась похоронами Юлиной матери, считает, что вина в произошедшем полностью лежит на Юлии.

- Мои сотрудники ориентируются на место, которое показывает близкий родственник умершего, - рассказывает гендиректор компании. - Им показали именно это место, ребята сделали свою работу. Заранее позвонить и предупредить об ошибке мы не могли, потому что сами узнали об этом, когда начались похороны другого человека. Сейчас во всем разбираются компетентные органы.

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