Одни дома! Видеонаблюдение от «Ростелекома» поможет обезопасить детей, пока родители заняты

Фото: Ростелеком

Чем занят ваш ребенок, пока вы трудитесь на работе? Что он поел на обед, делает ли он уроки? Все эти вопросы, а также многие другие посещают родителей во время рабочего дня. Можно бесконечно звонить на мобильный телефон и требовать отчет от своего чада, а можно зайти в личный кабинет приложения «Умный дом» от «Ростелекома» и увидеть все своими глазами.

Фото: Ростелеком

- У меня двое детей Лиза и Лёня, им 9 лет, - говорит Екатерина Шептунова, мама двойняшек. - Они учатся в одной школе и в одном классе, с одной стороны это очень удобно - вместе ушли вместе пришли, но с другой стороны я в любой момент могу посмотреть, чем они заняты, смотрят телевизор или делают уроки. Но больше всего мне нравится готовить с ними онлайн. Они уже привыкли, и могут сами сделать омлет или смузи. Я им подсказываю через голосовую функцию камеры, на какую кнопку нажать или когда уже пора выключать плиту, потому что блюдо готово.

С помощью «Видеонаблюдения» от «Ростелекома» вы всегда будете в курсе того, что происходит у вас дома. Приложение «Умный дом» позволяет получать уведомления о любых изменениях: движение в кадре, посторонние звуки, перекрытие обзора или отключение камеры.

Изображение транслируется в режиме реального времени, записи хранятся в облаке в течение от 7 до 30 дней, их можно просматривать в любой удобный момент. Пользователь может наблюдать за происходящим онлайн или позднее просмотреть в архиве записи за неделю. С помощью приложения можно сделать скриншот, сохранить или скачать видео. Допуск к личному кабинету есть только у хозяина камер.