Тотальное одиночество и матриархат: психолог объяснила главные причины жестокости современных подростков

Родители 12-летнего школьника из Сарса находятся в процессе развода.

- Наша профессия становится одной из самых опасных: идешь на работу и не знаешь, что придет в голову еще кому-нибудь из твоих учеников, - говорят пермские педагоги после стрельбы в школе в поселке Сарс.

Трагедии в вузах и школах Перми и края происходят все чаще: резня в школе № 127, расстрел студентов и преподавателей в пермском университете, недавняя стрельба в школе поселка Сарс…

Что становится причиной того, что дети хватаются за оружие? Виновато ли общество в агрессивности современных подростков? Ответы дали психологи.

Девочки более жестокие, чем мальчики

- Пермь становится бесславно славной, - рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) руководитель центра психологической помощи «Доверие» Людмила Кочкаева. – Уже не в первый раз дети приходят в школу разбираться с оружием. И сложно представить, на какую еще жестокость способны современные подростки. Во-первых, они однозначно тяготеют к подражанию, и поэтому подобное стало происходить у нас все чаще. Во-вторых, в детском возрасте еще не сформирована ценность жизни, дети не готовы понять и оценить дальнейшие последствия своего чудовищного поступка.

Несмотря на то, что фигурантами этих громких трагедий становились парни, по мнению психологов, более жестокими в своих действиях сейчас становится именно девочки. Они ни разу не пришли в школу с оружием, но в прямом смысле могут держать в страхе и одноклассников, и учителей.

Все подобные проблемы идут из семьи. По мнению специалиста, воспитывать ребенка должна не школа, а семья, но институт семьи у нас разрушен. Осталось мало полноценных семей, где отец в авторитете, в обществе царит сплошной матриархат.

- Причем, матери нередко озлоблены, равнодушны и заняты сами собой, - говорит психолог. – А дети всегда подражают своим родителям. Каким вырастет ребенок, когда в родительской семье нет мира? Когда родители расходятся и общаются с детьми только по выходным или по телефону? Чаще всего, если муж ушел из семьи, мать воспитывает в ребенке негативный образ отца, а ведь мальчик переносит это на себя. Именно поэтому мужчины у нас не хотят быть мужчинами, потому что их, начиная с пеленок, унижают женщины.

Еще одну причину подобных ЧП специалист видит в том, что дети сейчас тотально одиноки.

- Общение у детей сейчас сведено к минимуму, у них нет обычных уличных тусовок, нет общения. Сначала огромные нагрузки в школе, потом дети ходят на кружки и секции, причем, не сами или с друзьями, а возят их туда на автомобиле. К тому же отовсюду сейчас звучит обсуждение темы ковида, и мы попали в еще более серьезную изоляцию. И поэтому надеяться, что подобное деструктивное поведение детей прекратится, нам, увы, не стоит.

Приказ – как единственный способ общения

- Заметьте, это поведение свойственно тихим и незаметным подросткам, - объясняет Людмила Кочкаева. - Почему? Из-за неумения общаться и тотального одиночества у них формируется жестокость, озлобленность и тревожность. Они страдают эгоцентризмом и искаженной самооценкой, но при этом хорошо учатся. Они как бы затаиваются. Поэтому задача взрослых – развивать у ребенка умение понимать собственные чувства и уметь контролировать свое поведение.

У ребенка, решившегося на скулшутинг (от англ. school shooting — «школьная стрельба», - Ред.), не развит эмоциональный интеллект. Что это значит?

- Родитель и ребенок эмоционально разобщены: у взрослых к нему только одни требования: сделай, покажи, дай, поешь, убери… Идет приказ, взрослые используют глаголы повелительного наклонения и о чувствах с ребенком никто не разговаривает! А ведь если у парня в 12 лет конфликт в школе, то пусть отец расскажет сыну, как он решал свои проблемы в этом возрасте. Нужно говорить на одном языке с ребенком, чтобы он знал, что папа это тоже переживал и сумел найти выход из этой ситуации.

Важно, чтобы и мама рассказывала свои истории: какой она была девочкой в этом возрасте, что в ее жизни происходило. Это нужно, чтобы у ребенка появилось понимание, что родители его поймут.

- А в школах нужно готовить грамотных психологов, ведь многие из них сейчас не могут правильно диагностировать подобное поведение, - считает специалист. - Школьные психологи проводят в основном тесты на обучаемость, на интеллект, а ведь от правильной диагностики внутреннего состояния ребенка очень многое зависит. Уметь заметить, что происходит с учеником, можно не через бумажки тесты и анкеты, а важно откровенно беседовать с ним, чтобы понять, что у него в голове.

Подробную информацию о стрельбе в школе под Пермью читайте здесь.