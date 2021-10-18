Коронавирус в Прикамье, последние новости на 19 октября 2021 года: число заболевших COVID-19 в регионе приближается к 12 тысячам

Новые заболевшие зарегистрирован в 28 территориях региона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Пермском крае вывили 601 новый случай заражения коронавирусом. . За сутки в регионе провели 11 691 ПЦР-исследований на коронавирус. На утро 19 октября в краевых стационарах, перепрофилированных под лечение от ковида, в тяжелом состоянии находятся 552 пациента. 236 подключены к аппаратам ИВЛ. Скончались от инфекции 5 386 человек.

Новые заболевшие зарегистрирован в 28 территориях региона.

Больше всего инфицированных в Перми - 351 человек, следом идет Соликамск, где COVID-19 обнаружили у 59 жителей, на третьем месте с 52 заболевшими Пермский район. Далее идут Березники - 34 заразившихся, в Суксуне заболели 29 человек, в Ординском округе - 23, в Чердынском - 17, в Березовском - 8, в Кишертском - 4. По 3 случая выявлено в Осинском городском и Уинском муниципальном округах. По 2 положительных ПЦР-исследования на COVID-19 получено Чернушинском и Добрянском городских округах и в Чайковском.

Фото: оперштаб

Еще в 12 территориях Пермского края подтверждено по одному новому случаю коронавирусной инфекции. Это Краснокамский, Нытвенский, Чусовской и Горнозаводский городские и Кочевский, Еловский, Кунгурский, Куединский и Частинский муниципальные округа, а также Кунгур, Губаха и ЗАТО Звездный.

- Всего за период диагностики в Пермском крае выявлено 11 691 случаев новой коронавирусной инфекции, - сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.