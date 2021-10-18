«Мы учим людей справляться с болью без медикаментов»

Фото: Пермский «Центр лечения боли»

Многие привыкли при боли в пояснице, коленях, суставах бежать в аптеку закупаться таблетками и мазями. Но, оказывается, боль в позвоночнике при артрозах, грыжах и остеохондрозе можно снять током. Пермский «Центр лечения боли» - единственная клиника в Пермском крае, имеющая аккредитацию на проведение процедур внутритканевой электростимуляции (ВТЭС). О сути метода и ее авторе в эфире Радио «КП – Пермь»(96,6 FM)рассказала врач восстановительной медицины центра Алина Семченкова.

- С какими заболеваниями пациенты обращаются в ваш центр?

-Список заболеваний, которые мы лечим, обширен. Недавно была на приеме с родителями двухмесячная девочка с кривошеей, а мой коллега принимал 93-летнююпациентку, она жаловалась на больные суставы. По специальным методикам лечим все, что связано с болями в позвоночнике, в суставах, связках, боли при остеохондрозе, грыжах, мигрени.

Но бывает и отказываем пациентам, если запущенные случаи, например, недавно пришла женщина с 4-й стадией артроза коленных суставов, и с просьбой снять ноющую боль. Но тут мы уже развели руками - пора делать операцию. Поэтому часто повторяем своим пациентам: «Не терпите боль, не запускайте болезнь!»

- Одна из частых жалоб - боль в коленях. Почему она так распространена?

- Наш позвоночник - это основа всего организма. Оно твечает за иннервацию - обеспеченность органов и тканей нервными клетками. Проще говоря, каждый нерв питает свою зону. Например, нижние отделы поясницы отвечают за правильную работу коленного сустава. Часто приходят молодые люди и не понимают, почему болят колени в 30 лет? Причины у всех разные: у кого-то спровоцировали тяжести, у кого-то стрессы, кому-то противопоказан фитнесс или спорт высших достижений.

Обычно просим сделать снимок МРТ поясницы, а там, как правило, находятся проблемы намного глубже. Если мы знаем, откуда это пошло, то наш метод внутритканевой электростимуляции (ВТЭС) позволяет работать с любыми костными суставами.

Фото: Пермский «Центр лечения боли»

- Расскажите поподробнее о методе ВТЭС.

- Эта методика используется около 30-ти лет, она уникальна. Ее первооткрыватель - российский ученый, профессор, доктор медицинских наук, академик Андрей Александрович Герасимов. Специалисты нашего центра все проходили обучение у него в Екатеринбурге.

Помните, в детстве нам многим делали электрофорез? Это самый яркий пример электролечения. Но чтобы ток дошел до цели, а он должен воздействовать именно на кость, до цели нужно еще добраться, через все слои кожи и мышц. Поэтому автор методики придумал вводить тонкую иглу и уже через нее подавать ток. Но здесь важен еще один момент. Он подобрал частоту тока так, что она очень близка к нашим биологически активным токам. Наш мозг - генератор, он дает сигнал, дальше сигнал распределяется по спинному мозгу и по нервам. Выглядит это как большая электростанция. Таким образом, мы воздействуем на разные зоны организма непосредственно с помощью тока, именно он и обезболивает.

Следующий этап - это, когда нерв питается электричеством, мы накладываем электроды и пускаем ток туда, куда надо. Направление тока мы задаем сами.

Пациенты обычно пробуют многочисленные способы лечения, но они не помогают. Мы делаем упор на безмедикаментозное лечение .

- Какими результатами можете похвастаться?

- Недавно у меня был завершающий сеанс ВТЭС у пациента. У мужчины, ему 66 лет, в поясничном отделе было несколько протрузий и первая стадия перед грыжей, 2 экструзии, боли в ногах, онемение. Шесть сеансов ВТЭС,и он смог спокойно ходить, сидеть, ушла тянущая боль.

- Ударно-волновая терапия, что это?

- Мы ее так же используем в «Центре лечения боли». Ударно-волновая терапия - это короткая акустическая волна, которая переносит энергию и распространяется через тканевую среду в организм. Терапия помогает наращивать количество сосудов. Показана она людям после переломов и травм, кому нужно улучшить кровообращение.

Фото: Пермский «Центр лечения боли»

- В качестве профилактики заболеваний позвоночника, что вы посоветуете?

- Движение - это жизнь. Это первостепенно. Раньше человек встал и побежал за мамонтом и не жаловался на боли в пояснице. Сейчас у нас царит гиподинамия. Мы мало ходим пешком: из дома на работу и обратно, чаще на своем авто или такси - сидячий образ жизни восторжествовал.

Во время пандемии многие перешли на удаленку, и никто не задумывается о гигиене рабочего места, гигиене сна и т.д. Когда вы последний раз делали утреннюю зарядку? Причем я не ратую за фитнесс-центры и спорт высших достижений. Нет, нас всех спасет обычная лечебная физкультура, элементарные упражнения, которые должны выполняться ежедневно.

Не запускайте свои болезни. Своим здоровьем надо заниматься своевременно, ищите немедикаментозные методы лечения. Таблетки одно лечат, а другое калечат.

Поддерживайте себя в плане движения и питания, хотя бы раз в год делайте массаж, мануальную терапию. Свой позвоночник надо любить. Это главный орган, без него у нас не будет качественной жизни.

Обращайтесь, мы всегда рады помочь! Звоните, мы готовы сориентировать по телефону, какие методы исследования нужны для первого приема.

Наш адрес: ул. Островского 30, «Центр лечения боли». Телефон 215-03-03. Сайт: нетболи.рф

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