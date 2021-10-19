На объекте «ProЖизнь» от застройщика «СтройПанельКомплект» ведется облицовка фасада

Фото: «СтройПанельКомплект»

– На фасаде дома не видно традиционных межпанельных швов. Контур здания собирается из железобетонных панелей, толщиной 160 мм, в основе которых лежит слой тяжелого бетона. После монтажа каркаса здания, на наружную сторону монтируется слой теплоизоляционного материала, толщина которого зависит от его теплотехнических характеристик. Облицовка может быть выполнена по разным технологиям. Здесь мы применяем навесной фасад из фиброцементных плит. Объект сохраняет все лучшие характеристики панельного домостроения – надежность, энергоэффективность, функциональность, качество строительства и скорость возведения, при этом выглядит по-новому и гармонично вписывается в современную городскую застройку, – отмечает исполнительный директор СПК Александр Сыропятов.

Старту проекта с модернизированной технологией 97 серии предшествовала большая подготовительная работа, в том числе испытания новой номенклатуры изделий. При проведении технологических испытаний измерялись показатели прочности, жесткости и трещиностройкости.

Фото: «СтройПанельКомплект»

– Технологическая модернизация – это неотъемлемая составляющая развития крупного производства, – отмечают в компании. Строительная отрасль и ее технологии растут, меняются и мы не остаемся в стороне этого процесса, внедряя новые решения в наши проекты, развивая их согласно современным тенденциям жилищного строительства.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте наш.дом.рф. Объекты реализуются в соответствии с ФЗ-214. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Ординский». Срок сдачи 4 Квартал 2022 г