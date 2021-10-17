Коронавирус в Перми, последние новости на 18 октября 2021 года: в Прикамье прорабатывают вопрос введения локдауна в ряде территорий

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По сообщениям Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае подтверждено 594 новых случая COVID-19.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 110 763. За сутки в регионе проведено 15 347 ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По состоянию на утро 17 октября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 817 758 человек. 653 734 жителя завершили курс вакцинации двумя компонентами.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 534 пациента. Из них 242 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 5 356 человек.

Инфографика: краевой оперштаб по противодействию коронавирусу.

Как мы уже сообщали, в Перми состоялось заседание регионального оперштаба по противодействию коронавирусу, на котором обсудили сложившуюся ситуацию с распространением COVID-19 в Прикамье.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев сообщил, что общее число подтвержденных случаев инфицирования в регионе превысил 109 тысяч. «Особенно остро обстоит ситуация среди жителей в возрасте 50-64 лет и 65 и старше. Нужны очень жесткие меры», – сказал глава регионального ведомства.

В связи со сложной обстановкой членами оперштаба были внесены предложения о принятии ряда новых мер.

В частности, планируется ввести строгую самоизоляцию для жителей Пермского края в возрасте 65 лет и старше, не имеющих иммунитета к COVID-19. Речь идет о тех, кто не прошел вакцинацию или не болел коронавирусом в последние 6 месяцев. Такая мера позволит людям старшего возраста – группы риска, представители которой чаще всего попадают в палаты реанимации, избежать контактов с носителями инфекции и не попасть в больницы.

Кроме того, предложено разрешить посещать заведения общественного питания, а также в ТЦ, ТРК и ТК только тем людям, у кого есть сертификат или QR-код о вакцинации от COVID-19 или QR-код, подтверждающих перенесенный коронавирус в течение последних 6 месяцев.

Также прорабатывается вопрос о введении локдауна в ряде территорий края. Дополнительные ограничения коснутся территорий с низкими показателями по вакцинации от коронавируса, особенно жителей старшего возраста, при этом наблюдается высокая динамика по заболевшим.