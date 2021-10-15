«Приходите ко мне, как к живой!» В Пермь доставили икону с частицей мощей Блаженной Матроны Московской

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В церковь в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в день Покрова Пресвятой Богородицы доставили православную святыню - икону с частицей честных мощей Блаженной Матроны Московской.

Это храм в Перми украшают букеты с цветами. Святая Блаженная при жизни очень любила полевые ромашки. Есть такая традиция - приносить к мощам Матроны Московской белые розы и хризантемы, их освящают и отдают прихожанам, чтобы они напоминали о поклонении перед мощами этой святой. Причем, приносят нечетное количество цветов - святая Матрона Московская просила: «Все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, слышать и помогать вам».

Матушка Матрона – одна из самых почитаемых среди православных святых. От рождения она имела дар чудотворения и была известна как молитвенница и подвижница. Вся ее жизнь была примером великого духовного подвига любви, терпения, самоотречения и сострадания.

Как рассказали в храме, по молитвам святой Матроны совершались исцеления немощных, расслабленных, страждущих от душевных и телесных болезней. Ее пророчества и предсказания помогли многим избежать опасностей и гибели, найти верный путь в непростых обстоятельствах. И сегодня миллионы людей обращают свои молитвы к блаженной Матроне и получают помощь.

Святыня из Резинского района Молдовы будет находиться в храме «Утоли моя печали» (улица Лодыгина, 40а) до 14 ноября.

Богослужения в храме будут проходить ежедневно: с 8.30 утром и с 17.00 вечером. Также каждый день будут читаться акафисты Блаженной Матроне, начало в 11 и 16 часов.

- В храме будут приняты все противоэпидемиологические меры, - рассказал настоятель Архиерейского Подворья храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» иеромонах Илия (Володин). – Приглашаем всех разделить радость молитвы.

О чем просить Матрону?

- Вообще-то к святым можно обращаться с любыми просьбами, - объяснили в епархии. - К блаженной Матроне Московской часто обращаются с просьбой о помощи в разных трудных ситуациях - просят помочь с работой, с жильем, с обретением мира в семье, с зачатием долгожданного ребенка.

СПРАВКА «КП»

Блаженная Матрона (Матрона Димитриевна Никонова) родилась в 1885 году в Тульской губернии. Она была слепой от рождения. С 7 лет у нее открылся дар предсказания и исцеления больных. Близкие стали замечать, что ей ведомы не только человеческие грехи, преступления, но и мысли. Она чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные и общественные бедствия.

К избе Никоновых шли люди, тянулись телеги с больными из окрестных сел и деревень. Привозили лежачих больных, которых девочка поднимала на ноги.