ТОП-7 важных вопросов о Всероссийской переписи населения

Проведение опроса на улице или во дворе дома не допускается. Фото: Марина СМИРНОВА

15 октября в Пермском крае стартовала двенадцатая Всероссийская перепись населения. В последний раз она проводилась 11 лет назад, поэтому данные давно устарели. Планировалось, что пройдет перепись в 2020 году, но из-за пандемии ее пришлось перенести на более позднее время.

Целый месяц специально обученные переписчики будут собирать информацию о жителях Перми и Пермского края. Основной акцент будет сделан на применении цифровых технологий: бланки переписных листов на бумажной основе будут использоваться только в исключительных случаях.

Где это будет происходить? Можно ли подать данные, не общаясь с посторонними людьми? И как отличить мошенников, которые пытаются проникнуть в твою квартиру от профессиональных переписчиков? Вопросов много, ответы на них – в материале «КП».

Обязательно ли ждать переписчика?

В этот раз у пермяков впервые появится возможность ответить на вопросы электронного переписного листа на портале «Госуслуги». С 15 октября до 8 ноября для всех, кто имеет учетную запись в Единой системе идентификации, откроется ссылка на услугу «Участие в переписи». Перейдя по ней можно самостоятельно заполнить электронные переписные листы, причем, не только на себя, но и на членов своей семьи.

Вопросы онлайн-переписи будут такими же, как у переписчиков. Заполнять электронный переписной лист помогут всплывающие подсказки и пояснения. А после заполнения ответов каждый участник получит цифровой код-подтверждение прохождения переписи, его необходимо будет назвать переписчику.

Где еще можно сообщить данные о себе?

Пермяки, по разным причинам не желающие пускать переписчиков в свои квартиры, могут самостоятельно пройти интернет-перепись на специальных переписных участках.

Сделать это можно будет на гостевых компьютерах в 43 Многофункциональных центрах по всему Пермскому краю. В МФЦ будут дежурить волонтеры, которые помогут посетителям разобраться с процедурой прохождения опроса в электронном формате.

Не подали информацию сами, ждем переписчиков

Одновременно перепись пройдет и в традиционной форме: переписчики с планшетами обойдут квартиры и дома и опросят жителей, не принявших участие в интернет-переписи. Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.

Важно знать, что проведение опроса на улице или во дворе дома не допускается. При поступлении звонка или СМС-сообщения с предложением пройти перепись по телефону никаких сведений сообщать не следует. Такая форма получения данных переписчиками не используется.

Может ли меня переписать другой человек?

Да. Если на момент переписи вас нет дома (вы на работе или в отъезде, и прочее), то любой из членов вашего домохозяйства может заполнить ваш переписной лист. Такое же право имеете и вы – заполнить переписные листы за членов вашей семьи.

Какие вопросы зададут в переписном листе?

Для участия в переписи, необходимо ответить на 33 вопроса, разделенных на две части. В первой части будут вопросы о поле, возрасте, гражданстве, владении языками, месте рождения, национальности, образовании и другие.

В программе переписи нет вопросов о размере доходов, поэтому у вас спросят только о видах поступления ваших средств (например, вы работаете по найму или получаете пенсию или стипендию).

Во второй части нужно будет ответить на вопросы о жилищных условиях: о типе жилого помещения, времени постройки дома, площади квартиры, количестве комнат и другие.

Нужно ли предъявлять документы?

Переписные листы заполняются только со слов опрашиваемых, для их подтверждения не требуется никаких документов. При этом люди могут не отвечать на тот или иной вопрос переписи по своему желанию. Перепись населения абсолютно конфиденциальна, ведь статистика работает с цифрами, ей не нужны персональные данные конкретных людей.

Как отличить мошенника от переписчика?

В полиции не исключают, что под видом переписчиков в квартиры к пермякам будут пытаться зайти и нечистые на руку люди. Как отличить мошенника от профессионального переписчика?

- На переписчике будут надеты специально для них изготовленные жилеты, шарфы и сумки с символикой Всероссийской переписи населения, - пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - Перед началом опроса переписчик представится и покажет свои документы: удостоверение и паспорт. Важно знать, что никаких конфиденциальных данных переписчику не требуется и за участие в переписи денег он не берет. А также не занимается агитацией и не предлагает приобрести товары или услуги. Если возникли сомнения, нужно позвонить на ближайший переписной участок или в полицию по телефону 102.