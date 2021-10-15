Виртуальные концертные залы открылись в нескольких городах и поселках Прикамья

Фото предоставлено Министерством культуры Пермского края

Так, например, в селе Березовка, которое находится в 130 км от Перми, в Березовском муниципальном округе местные власти презентовали жителям виртуальный концертный зал. 7 октября на большом экране в доме культуры шла онлайн-трансляция открытия фестиваля пианиста Дениса Мацуева- одно из главных событий начала концертного филармонического сезона.

По словам директора Березовского дома культуры Елены Титовой зрители были под впечатлением:

- На большом экране мы могли видеть все то, что происходило в этот момент на сцене краевой филармонии: в живую лицо дирижера, его эмоции, видеть крупным планом руки самого руки Дениса Мацуева. Зал у нас небольшой - всего 50 посадочных мест, в связи со всеми ограничениями мы посадили в зал 30 человек, зал был полный. Люди в восторге, получается мы, не выходя из дома мы побывали на большом концерте и приобщились к классическому искусству.

Прямая трансляция шла в этот день шла и в филиалы виртуального концертного зала Пермской филармонии – Кунгур, Осу, Звездный, Усть-Качку, Краснокамск, Чермоз, Соликамск, Чайковский, Елово, Голованово, Чердынь, Кудымкар, Березовку, Верх-Иньву, Майский.

По словам министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского создание виртуальных концертных залов является одной из приоритетных задач нацпроекта «Культура». Правительством Пермского края принято решение поддержать это направление за счёт региональных средств. "Создание виртуальных концертных залов объединит города и сёла региона в единое культурное пространство, классического музыкального искусства на новый уровень» – заявил Вячеслав Торчинский "Комсомольской правде".