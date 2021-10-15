В школе в поселке Горный Пермского района скоро зазвенят долгожданные звонки

В новой школе будут актовый зал, три спортивных, компьютерные классы и лаборатории.

Еще немного и в классах и коридорах новой школы в поселке Горный Пермского района зазвучат звонкие детские голоса. Само здание уже готово и рабочие приступают к чистовой отделке помещений.

- Готовность объекта составляет 75%, его сдача планируется в 2022 году, - оценили ход строительства новой трехэтажной школы специалисты Минобра, администрации поселка и родители будущих учеников. - В здании проведены инженерные коммуникации, установлены лифты. Оборудованы уличные игровые площадки, завершается укладка газона на футбольном поле. Спортивный стадион будет доступен и для местного населения.

Это будет первое учреждение среднего общего образования в поселке Горный. Здесь будут актовый зал, три спортивных, компьютерные классы и лаборатории.

- Школа строится по типовому проекту на 825 мест, разработанному в Прикамье, - рассказала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. - При этом учитываются особенности территории. К примеру, мы хотели, чтобы в этой школе был отдельный вход в спортзал, чтобы им могли бы пользоваться жители всего поселения.

По такому проекту строится школа в Соликамске, а недавно сдали в Чайковском, и местные жители получили возможность заниматься спортом и очень довольны.

К слову, строительство школ с применением типового проекта позволяет сокращать сроки возведения соцобьектов, а также сохранять средства, которые могли быть использованы на оплату проектирования новых учреждений.

В новую школу будут ходить дети из поселка Ферма и соседних территорий. Ребят будут подвозить к началу уроков на школьном автобусе.

Действующая школа в Ферме находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Учебных кабинетов там не хватает и это делает невозможным деление классов на группы в соответствии с выбранным учебным профилем.

- Вопрос о судьбе здания школы в поселке Ферма решается, - заявил глава Пермского муниципального района Владимир Цветов. - Один из наиболее вероятных вариантов - реконструкция в спортивный объект.

- Школа в поселке очень нужна, мы долго ждали ее строительства, - говорит мама ученицы 10 класса, председатель управляющего совета школы Елена Вязникова. - Рада, что в нашем поселении появилось такое новое инновационное здание, в котором при обучении будут применяться самые новейшие технологии. Мы очень надеемся, что новая школа станет для нашего поселения центром притяжения.

Повышению качества образования в регионе уделяют значительное внимание краевые власти.

- Одно из важнейших направлений работы регионального Правительства – это создание комфортных и современных условий обучения на всех уровнях, - отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Для этих целей мы строим новые учреждения, а также переоснащаем современным оборудованием детские сады, школы и техникумы. Главный приоритет – обеспечить равными условиями образования молодое поколение, независимо от того, как далеко от краевой столицы они проживают.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего до 2023 года в Пермском крае планируется ввести 30 школ, пять из них сдано в этом году. Пермский край участвует в реализации национального проекта «Образование», одной из задач которого является создание новых мест в образовательных учреждениях.