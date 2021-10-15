Погода в Перми на 10 дней: что обещают синоптики с 15 по 25 октября

Синоптики обещают существенное похолодание и еще одну волну тепла Фото: Евгения ГУСЕВА

Долгосрочный прогноз синоптиков на октябрь пока полностью оправдывается - первая декада была холодной и сухой, вторая выходит теплой и сухой, а третью декаду прогнозировали дождливой, с сильными колебаниями температур. По словам инженера ГИС-центра ПГНИУ Андрея Шихова, вероятнее всего, долгосрочный прогноз полностью оправдается. Специалист рассказал подробнее о погоде в Перми и Пермском крае на ближайшие 10 дней.

По прогнозам Андрея Шихова, сегодня, 15 октября, в Перми будет облачно, днем температура воздуха может подняться до + 15 градусов в Перми и до +16 в крае.

- В выходные будет достаточно тепло, особенно ночью, - прогнозирует специалист. - В ночь на субботу температура составит +9...+10 градусов, в ночь на воскресенье +3...+8 градусов. Дневная температура в выходные будет колебаться от +5 до +10 градусов. Также в выходные на всей территории края пройдут дожди.

По словам Шихова, в начале следующей недели характер погоды существенно не поменяется. В понедельник, 19 октября, и вторник, 20 октября, температура воздуха днем будет +5...+10 градусов, ночью +3...+8.

- Предварительно, серьезное похолодание начнется в середине недели, - говорит инженер ГИС-центра. - 20 октября в регион начнет поступать холодная воздушная масса, которая принесет с собой осадки и, соответственно, существенное понижение температуры. Днем воздух не прогреется больше +5 градусов, а в некоторых городах края выпадет снег. Ближе к концу недели есть вероятность, что нас захлестнет еще одна волна тепла. Правда, она будет кратковременной, с большим количеством осадков и сильным ветром. Температура воздуха ближе к концу следующей недели может составить +10...+12 градусов.

По прогнозам специалиста, образование снежного покрова на земле и дорогах в ближайшее время не предвидится, поэтому автомобилистам пока можно не менять резину.

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