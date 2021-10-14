Коронавирус в Прикамье, последние новости на 15 октября 2021 года: регион продолжает бить антирекорды суточного прироста заболевших

Фото: permkrai.ru

Днем 14 октября в Пермском крае был поставлен очередной антирекорд по суточному приросту подтвержденных заражений коронавирусом – 569 новых случаев. Сейчас в больницах края лечатся 4 475 пациентов, зараженных коронавирусом. 543 из них в тяжелом состоянии, 212 подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда составляет 11,8%. Общее число инфицированных в крае за время пандемии достигло 109 005. 94 371 житель региона выздоровел. С начала пандемии в Пермском крае от ковида скончалось 5 266 человек.

А новые случаи коронавируса выявили в 26 муниципалитетах. 262 заболевших в Перми. На втором месте – Пермский муниципальный район. В нем обнаружено 50 заражений. На третьем месте – Куединский муниципальный округ. Там зафиксировано 49 случаев заболевания.

В Октябрьском городском округе болезнь диагностировали у 36 жителей, в Добрянском городском округе – у 33. В Чусовском городском округе заболели 27 человек, в Березниках – у 22. В Чернушинском городском округе заразились 14 человек, в Горнозаводском городском округе – у 12. По 10 прикамцев заболели в Березовском муниципальном округе и Чайковском. В Ординском муниципальном округе обнаружено 8 инфицированных.

По 6 жителей с COVID-19 выявили в Лысьвенском и Соликамском городских округах. В Суксунском городском округе зафиксировано 5 случаев заболевания, в Гремячинском городском округе – 4.

Фото: permkrai.ru

По 2 зараженных в Губахе, Кунгуре, Кунгурском муниципальном районе, а также в Краснокамском и Нытвенском городских округах.

По одному инфицированному обнаружено в пяти территориях Пермского края. Это ЗАТО Звездный, Кизел, Ильинский, Красновишерский и Осинский городские округа.