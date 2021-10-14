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Общество14 октября 2021 11:30

«Это лучшая новость за последнее время». Старшая сестра трех девочек, оставшихся круглыми сиротами, стала их опекуном

Неравнодушные пермяки собрали девочкам крупную сумму денег
Анна Маркова
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Девочки остались одни после смерти мамы.

Девочки остались одни после смерти мамы.

- Ничего себе, это лучшая новость за последнее время, и самый лучший подарок на день рождения, - сказала 20-летняя Алина Халилова, когда узнала, что ей разрешили стать опекуном трех своих младших сестер.

На днях «КП» рассказала о четырех сестрах, которые остались круглыми сиротами и очень боялись, что их могут разлучить. Девочки жили с мамой в съемной квартире, а несколько недель назад, женщина заболела и умерла. Папа старших девочек умер несколько лет назад, а отца младших никто никогда не видел. Других родственников, способных им помочь - нет.

Сестрам помогла координатор волонтерского движения «БлагаДарю» Анастасия Чернега. Она собрала необходимые документы для того, чтобы Алина стала опекуном 16-летней Амине, 10-летней Арине и 7-летней Аните.

14 октября Минсоцразвития Прикамья сообщило, что органом опеки и попечительства по городу Перми установлена предварительная опека над детьми, опекуном назначена их старшая сестра.

- Семье назначены все положенные меры поддержки, такие как ежемесячные денежные средства на содержание и проезд детей, единовременное пособие на всех детей, оформляется пенсия по случаю потери кормильца, - рассказали в ведомстве. - Оказывается профессиональное сопровождение и психологическая помощь. Ведется работа по получению жилья из маневренного жилого фонда взамен аварийного. Вопрос сопровождения семьи находится на особом контроле Минсоцразвития края.

- Я позвонила Алине и рассказала, что она теперь опекун младших сестер, - говорит Анастасия Чернега. – Это замечательная новость, она очень обрадовалась и удивилась. Сегодня утром к ним приходил психолог, они немного пообщались и дальше будет работать с девочками.

«Комсомольская правда» рассказала историю сестер читателям и предложила помочь им материально, девочкам нужно на что-то жить пока не перечислят пособия. За несколько дней на карту Алины неравнодушные пермяки пересилили сестрам около 60 000 рублей.

- Мы всем очень благодарны, спасибо, каждому, кто откликнулся, - сказала Алина.

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