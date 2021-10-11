5 вопросов о единой карте пермяка

Пластиковые карточки скоро станут пережитком прошлого? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Совсем скоро банковские, транспортные, дисконтные и все другие карты вы сможете «хранить» в профиле единого сервиса, который сейчас разрабатывается в Пермском крае, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) руководитель центра информационного развития Пермского края Евгений Катаев. - Уже со следующего года стартует проект, который условно называется «единый цифровой профиль жителя Пермского края».

Какие возможности будут у карты?

- Мы изучали опыт по внедрению «Карты москвича», общались с коллегами из Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга. И пришли к выводу, что такое приложение логично развивать на базе портала «Управляем вместе». Этот бренд уже достаточно раскручен, сейчас с помощью этого приложения имеют возможность подать обращение более 300 тысяч жителей Прикамья, которые зарегистрированы в едином региональном сервисе авторизации.

В дальнейшем у мобильного приложения «Управляем вместе» будет существенно расширен функционал. Для каждого конкретного жителя края он станет единой универсальной цифровой картой, с помощью которой можно будет совершать оплату проезда, услуг, получать скидки, накапливать баллы лояльности и многое другое.

- Что заменит цифровой сервис?

- Цифровая карта сможет заменить карту школьника, транспортную карту, Пушкинскую карту. С ее помощью, например, можно будет оплачивать проезд в общественном транспорте, парковку автомобиля, шеринг спортивного инвентаря и велосипедов, питание учащихся в школах и вузах, покупать билеты на спортивные и культурные мероприятия, получать льготы и социальные выплаты, оплачивать услуги МФЦ со скидкой, а также получать квитанции за услуги образования, капремонт и вывоз мусора.

Понятно, что все эти функции появятся не сразу, они будут добавляться по мере реализации проекта.

Когда можно подключиться?

- Проект стартует в следующем году. Очевидно, в первую очередь будет предоставлена возможность оплатить с помощью мобильного приложения в телефоне проезд в общественном транспорте по льготным проездным документам - по карте школьника, студента, пенсионера. Сейчас без физического пластикового носителя сделать это невозможно.

Появится такой сервис для школьников, как учет услуг дополнительного образования. Ученикам не надо будет носить с собой на тренировки пластиковые карточки школьника.

Технически к приложению можно будет подключать и другие сервисы, наполнив их содержанием. Например, есть идея учитывать единый балльный баланс жителя Пермского края. Допустим, ты следишь за своим физическим состоянием, посещаешь спортплощадки и получаешь за это «баллы здоровья», которые тебе, допустим, дают льготы при посещении спортивных или культурных мероприятий. Но систему такого поощрения еще надо разработать.

Где получить?

- Поскольку это онлайн-сервис, то получать карточку и идти за ней куда-то не надо. Достаточно зарегистрироваться, один раз подтвердив свою личность. И даже при смене телефона можно будет восстановить свою учетную запись и всю историю действий.

Останутся ли обычные карты?

- Карты останутся, для кого-то они будут более привычными. Но в XXI веке, когда повсеместно внедряются гаджеты, люди должны иметь возможность проводить все необходимые операции с устройств, которые для них удобны и всегда под рукой.