День матери в Перми: что подарить и как выбрать подарок

В нашей стране День матери приходится на последнее воскресенье ноября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Совсем скоро пермяки будут отмечать День матери и многие уже начинают задумываться о том, что подарить и как выбрать подарок для самой главной женщины в нашей с вами жизни.

День матери наполнен особой теплотой, искренностью и глубокой благодарностью в адрес всех женщин, воспитывающих детей - матерей, бабушек, жен. Мама - это первое слово, которое мы говорим, самое святое и дорогое, что есть на свете. Только у мамы самые ласковые руки, самая нежная улыбка и самое любящее сердце, поэтому в подарок хочется вложить все свою любовь, нежность, заботу и тепло, которое она вкладывала в нас с вами.

День матери не имеет постоянной даты. В России его всегда отмечают в нерабочий день — он датируется последним воскресеньем ноября. Российский день матери в 2021 году пройдет 28 ноября. Хоть День матери в России и молодой праздник, он уже обрел свои традициями. Так, у него появился свой символ — незабудка. Кстати, изображения плюшевых мишек с незабудкой в лапках — тоже атрибут праздника. Конечно же, в этот день обязательно нужно навестить самого дорогого человека — маму, и лучше не с пустыми руками. Ведь смысл праздника в том и заключается - уделить внимание своим матерям. Подарок на День матери не должен быть формальным. Он должен подчеркивать ваше отношение к своему самому близкому человеку – маме. «Комсомолка» расскажет, что подарить и как выбрать подарок самому главному человеку в нашей жизни.