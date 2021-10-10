В Пермь вернется бабье лето. Но совсем ненадолго

У пермяков еще будет возможность увидеть золотую осень Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Выходные 9 и 10 октября принесли в Пермь дожди и похолодание. Неужели наступила настоящая осень, и нам до весны больше не видеть теплых дней? Начальник Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов обещает, что на следующей неделе в Прикамье на несколько дней вернется бабье лето.

- В воскресенье и понедельник сохранится преимущественно облачная погода, в ночные часы будут заморозки. А днем температура будет подниматься не выше + 5 градусов. Но этот период будет относительно недолгим, и уже буквально со вторника к нам на три–четыре дня вернется более теплая погода, - рассказал Павел Смирнов.

Практически вся рабочая неделя со вторника по пятницу будет солнечной и для октября довольно теплой: днем до + 8 …+ 10 градусов.

-Дальше заглядывать достаточно сложно, - говорит метеоролог. - Но, учитывая, что у нас практически с двадцатых чисел сентября и по настоящий момент существенных изменений в атмосферной циркуляции нет, и - самая главная аномалия - практически нет осадков, во второй половине октября погода будет перестраиваться. Будет более облачно, ожидаются частые дожди, а в конце октября вполне возможен мокрый снег.