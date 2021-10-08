Коронавирус в Перми, последние новости на 9 октября 2021 года: В Прикамье новый антирекорд по заболевшим коронавирусом

Всего в Пермском крае за время пандемии Роспотребнадзор подтвердил 105 677 случаев COVID-19. Фото: permkrai

В Пермском крае новый антирекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом. За сутки выявили еще 536 новых зараженных.

27 человек лечатся в больницах, а 509 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. В числе новых инфицированных 195 пациентов мужского пола, 341 – женского, среди заболевших 40 детей.

Новые заболевшие проживаю в 22 территориях региона. Больше всего инфицированных в Перми - 398 человек. В Пермском районе коронавирус подтвердили 44 жителей, в Краснокамском и Чусовском городских округах инфицированы по 14 человек. В Губахе заболели 9 жителей, в Нытвенском и Верещагинском городских округах по 7, в Добрянском и Очерском по 6, в Кишерстком муниципальном и Соликамский городском округах по 5.

В Березниках положительные результаты ПЦР-исследований получили 4 человека, в Кунгуре и Карагайском муниципальном округе по 3, в Горнозаводском городском и Александровском муниципальном округах, а также в Большесосновском муниципальном районе по 2. Еще в 5 территориях выявлено по одному заболевшему. Это Кизел, ЗАТО Звездный, Бардымский муниципальный, а также Гремячинский и Ильинский городские округа.

Всего в Пермском крае за время пандемии Роспотребнадзор подтвердил 105 677 случаев COVID-19.

Одной из уязвимых групп риска по заболеванию коронавирусной инфекцией являются беременные и кормящие женщины. Они абсолютно оправданно боятся коронавируса, но нередко боятся и вакцинироваться. Где меньше рисков? Почему вакцинация так важна для этой категории женщин? Ответы на важные вопросы многих будущих мам дала в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) начальник отдела родовспоможения Министерства здравоохранения Пермского края, доктор медицинских наук Елена Черкасова.