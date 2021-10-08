Что родителям подростков нужно знать о тестировании, которое проходит у детей в школах

Тестирование проводится в компьютерном формате. В Пермском крае - с седьмого класса, в Перми - с шестого. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Социально-психологическое тестирование подростков начали масштабно проводить в Пермском крае несколько лет назад, после громкого нападения на школу № 127.

В 2018 году, напомним, в школу ворвались двое вооруженных ножами подростков и напали на четвероклашек и их учительницу. Сейчас оба «подельника» отбывают срок в колонии.

Чтобы подобных трагедий не допустить в дальнейшем, пермских подростков начали тестировать. Главная задача этого исследования - выявить неблагоприятные факторы в коллективах и снизить риск вовлечения подростков в социально-негативные явления.

После трагедии в пермском университете разговоры на эту тему вновь появились в родительских чатах. И вот что рассказали о проведении этого исследования педагоги.

Тестирование проводится на добровольной основе, школьники младше 15 лет (исследование в крае проводится с седьмого класса, а в Перми, в рамках региональной программы – с шестого, - Ред.) проходят его с письменного согласия родителей или законных представителей. Школьники старше самостоятельно принимают решение об участии в тестировании. Вопросы, которые задают подросткам, не разглашают, иначе потеряется смысл тестирования.

- Социально-психологическое тестирование в школах, колледжах и вузах проводится ежегодно по единой методике по всей стране, - рассказали в пермском краевом Минобре. - Эта работа ведется с 2015 года. Тестирование проводится в компьютерном формате и направлено на выявление возможных рисков разных форм зависимости. Полученные результаты сразу позволяют увидеть самому подростку и его законным представителям, как противостоять зависимостям.

Тестирование проводит ответственный за это специалист, как правило, психолог или социальный педагог, и результаты тестирования доступны только этому человеку.

Главный итог тестирования - это определение вероятности вовлечения подростков в зависимое поведение, в том числе раннее выявление потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Еще один из исследуемых показателей – это потребность подростка в одобрении, подверженность влиянию группы, тревожность, принятие родителями и одноклассниками.

- Никто не может заставить родителя или ребенка дать согласие на тестирование, - отметили в департаменте образования администрации Перми. - Результаты тестирования не подлежат разглашению. Каждый участник тестирования имеет индивидуальный код. Результаты будут знать только родители и сами обучающиеся. Тестирование не влечет за собой каких-либо санкций или дисциплинарных наказаний, но дает возможность получить помощь психолога по запросу родителя или самого несовершеннолетнего с согласия родителей.

При желании родители могут присутствовать во время тестирования в качестве наблюдателей, для этого достаточно сообщить о желании классному руководителю или выбрать представителя от класса.