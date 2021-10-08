В Перми на EFEST-2021 будут представлены мировые премьеры

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8 и 9 октября в Перми пройдет фестиваль электронной музыки и визуального искусства EFEST-2021. Ведущие российские студий медиадизайна и независимые медиахудожники с мировым именем представят свои световые инсталляции.

Часть работ можно будет увидеть на фасаде Пермского театра оперы и балета, в вечернее время с 19:00 до 22:00. Шоу будет повторяться каждые 15 минут. На Заводе Шпагина будут выставлены инсталляции и арт-объекты, их можно посмотреть с 12 до 22 часов.

Программа мэппинга (световых работ - Ред.) на фасаде пермского оперного театра будет бесплатна для зрителей, для программы на Заводе Шпагина нужен билет.

Вход на обе площадки будет организован с помощью QR-кодов в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. При себе важно иметь документ, удостоверяющий личность.

Как рассказал радиостанции «КП Пермь» 96.6 FM режиссер визуальной программы EFEST- 2021 Никита Садовников, будет представлено несколько премьер:

«Все объекты программы абсолютно уникальны, они сделаны специально для фестиваля. В этом году мы привозим объекты, которые ранее не выставлялись нигде. Кроме того, у каждой инсталляции будет своя специфика и особенности: одна компания делает инсталляции заточенная на лузерах, другая делает все с видеопроекциями и инженерной графикой, есть архитектурные формы решения. Основная тема работ – связь человека с космосом. Приходите, будет интересно!»

Также 9 октября с 19:30 до 01:00 в пространстве Большого театрального зала на Заводе Шпагина состоится светомузыкальное шоу фестиваля – EFEST MUSIC. Зрителей ждет 5 часов качественного звучания с современными спецэффектами.