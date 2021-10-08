Опубликован Топ-10 лучших участковых Пермского края

В региональном этапе осталось 10 участников. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.

В полиции Прикамья назвали Топ-10 финалистов регионального конкурса «Народный участковый»-2021. В этом году, напомним, бороться за звание лучшего Анискина начали 45 полицейских со всех городов и районов Пермского края. В итоге отобрали лучших и 7 октября начался второй этап конкурса. Вот они, победители, за которых было отдано большее количество голосов:

Кылосова Ольга, Пермь, Свердловский район

Штезель Андрей, Межмуниципальный отдел МВД России «Кунгурский»

Ичетовкин Сергей, Отдел полиции № 4 (дислокация Мотовилихинский район) Управления МВД России по г. Перми

Осипов Александр, Межмуниципальный отдел МВД России «Чусовской»

Истомин Евгений, Отделение УУП и ПДН отделения полиции (дислокация село Юсьва) межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский»

Кирьянова Анастасия, Отдел МВД России по Березниковскому городскому округу

Мокрушин Александр, Отдел МВД России по Лысьвенскому городскому округу, отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних

Собянин Сергей, Отдел МВД России по Соликамскому городскому округу

Пирожков Василий, ГУ МВД России по Пермскому краю Отделение МВД России по Оханскому району

Мусаев Магомет, Отдел МВД России по Карагайскому району

Победителя в этой десятке будут определять с помощью онлайн-голосования. Голосование за лучшего участкового Пермского края пройдет с 7 по 16 октября на сайте краевого главка. Чтобы отдать свой голос за того или иного участника, нужно быть зарегистрированным в одной из социальных сетей. Выбранный победитель станет участником третьего этапа конкурса, который состоится с 1 по 10 ноября на официальном Интернет-сайте МВД России.

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