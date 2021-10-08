«Бывает, к нам королева Англии приезжает». Педагог из Пермского края рассказала, как прививает любовь к английскому языку своим ученикам

Оксана Николаевна Гуммель 20 лет преподает в сельской школе

День учителя - это не только повод поздравить любимых педагогов с профессиональным праздником, но рассказать об удивительных преподавателях, работающих в школах Пермского края. Одной из наших героинь стала Оксана Николаевна Гуммель - преподаватель английского языка сельской школы поселка Басим Соликамского городского округа. Преподаватель - просто кладезь творческих педагогических идей, которые Оксана Николаевна с успехом воплощает в жизнь.

Колун Клепа или Панч и Джуди?

- В школе я преподаю 20 лет, - рассказывает она. - Как и все девочки страны, в детстве мечтала стать актрисой или певицей. Я обожала петь и помню, как выступала дома перед зеркалом и пела песни на английском языке. Вскоре иностранная речь так увлекла меня, что я рассаживала своих кукол и представляла, что я - их учительница английского языка.

После окончания вуза Оксана Николаевна осталась работать в родном поселке.

- Одноклассницы удивлялись, почему я так поступила, но я решила, что не всем жить в городе, кому-то нужно работать и на селе, - объясняет преподаватель. – Сейчас я живу в родном, очень отдаленном поселке (до ближайшего Соликамска ехать, бывает 100 километров, - Ред.), но все равно сумела воплотить в жизнь все свои детские мечты: я, словно настоящая артистка, которой мечтала быть в детстве, выступаю перед своими учениками, а по вечерам пою в хоре в местном сельском клубе. Поначалу стеснялась, а потом поняла, что ребят это очень увлекает и они с удовольствием погружаются в мой предмет.

У ребят много дипломов и кубков.

Оксана Николаевна преподает иностранный во всех классах Басимской школы – с первого по девятый.

- По школьной программе изучение английского начинается со второго класса, но помимо всего прочего, я семь лет веду кружок английского языка у первоклассников, - говорит она. - Мы с ребятами познаем азы английского языка в игровой форме. Наши уроки проходят очень весело, с инсценировками и ролевыми играми. Часто я надеваю различные маски или костюмы и перевоплощаюсь в сказочных героев. Могу в добрую Цыганку, могу - в клоуна Клепу или Ириску, Лису Алису, Панча, Джуди, Микки…. И вижу, что у ребят глаза загораются и появляется желание учить английский язык и совершенствоваться.

Уроки английского в Басимской школе всегда проходят очень весело, с инсценировками и ролевыми играми.

Дети искренне верят в английскую Королеву

В поселковой школе много традиций и праздников. А в кабинете иностранного языка существует два самых главных праздника: это Рождество и окончание учебного года. Их всегда ждут и проводят очень торжественно.

- В классе по английской традиции, мы с детьми устанавливаем символичный камин, ставим рождественскую елку, развешиваем рождественские чулки, загадываем желания и верим, что в окошко на нас смотрит Санта-Клаус, - улыбается преподаватель. - Ребята с нетерпением ждут своих новогодних подарков, учат новогодние песенки и обмениваются рождественскими открытками, подписанными на английском языке. А в конце года к нам приезжает «королева Великобритании Елизавета II» и награждает подарками ребят, которые сумели выучить английский алфавит. Все они – семилетние первоклассники - искренне верят, что к нам в глубинку заглянет Елизавета II и очень стараются в течение всего учебного года!

В роли английской королевы – сама Оксана Николаевна. Чтобы соответствовать статусу, она каждый раз придумывает себе новые наряды.

-В большой яркой коробке у меня лежат подарки: чаще это английский алфавит, чтобы за лето дети не забыли буквы, раскраски, небольшие блокнотики с изображением Лондона, его достопримечательностей: Биг-Бена, Тауэрского моста, «Лондонского глаза» или двухэтажного красного автобуса. Люблю путешествовать и обязательно везу с собой из поездок небольшие сувениры, подарки, связанные с Англией.

В прошлом году, когда была пандемия коронавируса, английская королева не смогла «приехать», она «выслала по почте» ребятам именные конверты с письмом в благодарность за то, что они учат английский язык. И дети были очень счастливы.

Выпускники подтверждают свои оценки

- Своим актерством я и ребят заразила. Шесть лет назад мы с детьми создали театральную студию «Маленькие звездочки» и ставим спектакли на английском языке, - говорит учительница. - Еще одна моя гордость - это детский коллектив «Русский сувенир», ни одно поселковое или школьное мероприятие не обходятся без участия этих детей.

«Русский сувенир» - участник, призер и победитель многих муниципальных, краевых конкурсов и фестивалей. У ребят много дипломов и кубков.

«Русский сувенир» - участник, призер и победитель многих муниципальных, краевых конкурсов и фестивалей.

- Самая большая для меня награда, когда ребята после окончания 9 класса поступают в другие учебные заведения и подтверждают те отметки, которые получали у меня, - делится Оксана Николаевна. – Некоторые дети мне пишут и благодарят за ту любовь, которую я привила им к английскому языку. Ребята начинают понимать, что, даже живя в сельской глубинке и хорошо зная иностранный язык, можно воплотить в жизнь все свои мечты о путешествиях и встречах с новыми людьми.

- Так как школа малокомплектная, Оксана Николаевна преподает еще музыку и ИЗО, - рассказали в министерстве образования Пермского края. – Для нас этот педагог - генератор интересного, нового и яркого. И именно благодаря ей школа живет интересной и насыщенной жизнью.

Об одном жалеет преподавательница из сельской школы: при такой занятости мало времени остается на свою любимую семью. У нее с мужем растет взрослая дочь и сын-школьник.

- Мой дом находится прямо напротив школы, и мои родные дети чаще видят маму в окошко, когда она ведет уроки и кружки у других ребят, - улыбается наша героиня. – Ну, а если серьезно, я счастлива, что состоялась, как человек, как преподаватель, что могу заниматься любимым делом и приносить пользу своим односельчанам и их детишкам. Мечты сбываются, главное верить! Сегодня - я и немного артистка - играю и пою - и учительница английского языка, которой мечтала быть в детстве…

Ни одно поселковое или школьное мероприятие не обходятся без участия детей.

- Учитель – это великая миссия, потому что в образовательных учреждениях «закладывается будущее детей, а значит будущее региона и страны – наше будущее», - отмечал ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Мы много говорим об устранении территориального неравенства: очень важно, чтобы в любых, даже самых отдаленных территориях края в наших школах работали квалифицированные, а главное – талантливые педагоги. А мы продолжим создавать условия для их профессионального роста.