Видео сняла одноклассница подростка. Фото: кадр видео Светланы Венигор.

В интернете появилось видео, на котором несколько мужчин гонятся за подростком, догоняют, валят на землю, а потом начинается потасовка. Эта ситуация произошла в Александровском районе Пермского края. Видео снимала одноклассница парня, на которого набросились мужчины, а ее мама выложила ролик в сеть.

- Что за ужас творят работники возле дворца? Избивают детей, матом кроют проходящих мимо людей! Будьте аккуратнее, проходя мимо. Сегодня избили ребенка.

По словам школьников, которые рассказали о произошедшем родителям, они шли мимо, когда рабочие, которые занимались установкой бордюров, бросились за ними в погоню. Рабочие стали обвинять ребят в том, что они сломали бордюры в нескольких местах. Дети, испугавшись, побежали в рассыпную. Мужчины смогли догнать только одного, шестиклассника Колю (имя ребенка изменено - Ред.), и, по словам детей, побили его.

«Я не знаю, что делать, мне страшно!» - говорит девочка, снимавшая видео. Мнения жителей Александровска в комментариях к посту разделились на два лагеря. Одни заняли сторону детей, другие - рабочих. «Сейчас такие дети, извините меня, сами провоцируют», «Чтобы вывести строителей на такие эмоции надо хорошо постараться», - писали местные жители.

Теперь в произошедшем разбирается полиция.

- В настоящее время в отделении МВД России по Александровскому муниципальному округу проводится проверка, направленная на установление достоверности информации, размещенной в социальной сети, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

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