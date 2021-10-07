«Я буду вас слышать и помогать». Пермяки смогут поклониться Блаженной Матроне Московской

Матушка Матрона – одна из самых почитаемых среди православных святых.

- Все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам, - говорила незадолго до своей смерти святая блаженная Матрона Московская.

Матушка Матрона – одна из самых почитаемых среди православных святых. Вся ее жизнь была примером великого духовного подвига любви, терпения, самоотречения и сострадания. От рождения она имела дар чудотворения и была известна как молитвенница и подвижница.

На следующей неделе, 14 октября (в этот день отмечается Покров Пресвятой Богородицы) в Пермь будет принесена икона с частицей честных мощей Блаженной матроны. Святыня из Резинского района Молдовы будет находиться в храме «Утоли моя печали» (улица Лодыгина, 40а).

Богослужения в храме будут проходить ежедневно: с 8.30 утром и с 17.00 вечером. Также каждый день будут читаться акафисты Блаженной Матроне, начало в 11 и 16 часов.

Святыня пробудет в Перми до 14 ноября.

Как рассказали в храме, по молитвам святой Матроны совершались исцеления немощных, расслабленных, страждущих от душевных и телесных болезней. Ее пророчества и предсказания помогли многим избежать опасностей и гибели, найти верный путь в непростых обстоятельствах. И сегодня миллионы людей обращают свои молитвы к блаженной Матроне и получают помощь.

- В храме будут приняты все противоэпидемиологические меры, - рассказал настоятель Архиерейского Подворья храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» иеромонах Илия (Володин). – Приглашаем всех разделить радость молитвы.

К Матроне принято приходить с цветами, при жизни она очень любила хризантемы и белые розы. Причем обычно верующие приносят нечетное количество цветов, в память о том, что святая Матрона Московская просила всегда приходить к ней, как к живой.

О чем просить Матрону?

К Блаженной Матроне Московской обращаются с молитвами в разных трудных обстоятельствах. В болезнях и зависимостях, в семейных трудностях и житейских проблемах. И всем она помогает.

СПРАВКА «КП»

Блаженная Матрона (Матрона Димитриевна Никонова) родилась в 1885 году в Тульской губернии. Она была самой младшей в семье, из-за бедности еще до рождения ее мать решила отдать девочку в приют. Но незадолго до родов женщина увидела сон: дочь явилась белой птицей с человеческим лицом и закрытыми глазами.

Приняв сон за знамение, женщина отказалась от мысли отдать ребенка в приют. Дочь родилась слепой, но мать ее очень любила.

С 7 лет у Матронушки открылся дар предсказания и исцеления больных. Близкие стали замечать, что ей ведомы не только человеческие грехи, преступления, но и мысли. Она чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные и общественные бедствия.

К избе Никоновых шли люди, тянулись телеги с больными из окрестных сел и деревень. Привозили лежачих больных, которых девочка поднимала на ноги. Желая отблагодарить Матрону, они оставляли ее родителям продукты и подарки. Так девочка вместо того, чтобы стать обузой для семьи, стала ее главной кормилицей.