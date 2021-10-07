Преемственность и новые идеи

Дмитрий Малютин. Фото предоставлено Гордумой

На первом - организационном - заседании Пермской городской Думы VII созыва депутаты сформировали рабочие органы пермского парламента.

В частности - выбрали председателя представительного органа и его заместителей.

Голосование было альтернативным

Кандидатуру Дмитрия Малютина, руководителя гордумы прошлого созыва, в качестве кандидата на должность председателя Пермской городской Думы VII созыва внес депутат Василий Кузнецов.

- Эта кандидатура предложена региональным отделением партии «Единая Россия» и Президиумом Генерального совета партии, она также поддержана на первом заседании фракции «Единой России» этого созыва, - проинформировал депутат. - Мы обращаемся ко всем депутатам, независимо от партийной принадлежности, проголосовать за Дмитрия Малютина, чтобы обеспечить преемственность в работе городской Думы и обеспечить нашему городу перспективное и поступательное развитие на благо всех жителей Перми.

В качестве альтернативы депутат Сергей Стенно предложил избрать руководителем представительного органа столицы Прикамья Геннадия Сторожева - депутата, представляющего КПРФ.

После этого слово предоставили обоим претендентам на высокую должность.

Задачи на пять лет

- Я хочу поздравить всех нас с началом работы Пермской городской Думы VII созыва, - начал свое выступление Дмитрий Малютин. - Нам предстоит принять активное участие в решении важнейших городских вопросов. И мы должны приложить максимум усилий, чтобы оправдать доверие жителей города.

Дмитрий Малютин подчеркнул, что бюджет Перми должен сохранять свою социальную направленность.

- Надо вести системную работу по привлечению средств федерального и краевого бюджетов для финансирования городских проектов и программ, способствовать развитию института частно-государственного партнерства, - отметил он. - У нас сложились прочные деловые отношения и конструктивный диалог с главой Перми Алексеем Дёмкиным, с администрацией города, с Контрольно-счетной палатой. От качества работы городской команды и ее координации с краевыми властными структурами во многом зависит общий успех в реализации программ, имеющих первостепенное значение для жителей города.

Сформулировал Дмитрий Малютин и задачи депутатского корпуса при подготовке к юбилею города.

- Под эгидой подготовки к 300-летию Перми сейчас реализуется целый ряд крупных инфраструктурных проектов, есть и те, которые предстоит воплотить в жизнь, - напомнил он. - Вижу одним из приоритетов работы - сделать все зависящее от депутатского корпуса Пермской городской Думы для того, чтобы свой юбилей город встретил благоустроенным, чистым, уютным для пермяков, привлекательным для гостей столицы Прикамья.

29 голосов «за» из 32

Второй претендент на должность руководителя гордумы - Геннадий Сторожев - присоединился к предложениям Дмитрия Малютина и отметил, что важной задачей являются меры по борьбе с бедностью. Представитель КПРФ считает, что нужно предпринять усилия для обуздания цен и тарифов на жилье, коммунальные расходы, общественный транспорт, для чего ориентироваться на перевод частных структур в муниципальные, на строительство социального жилья.

В поддержку Дмитрия Малютина выступили депутаты Наталья Рослякова, Александр Колчанов, Ирина Горбунова, Арсен Болквадзе. Они отметили большой опыт кандидата, который возглавлял Думу прежнего созыва и продемонстрировал умение работать в команде и слышать коллег.

Глава города Алексей Дёмкин также поддержал кандидатуру Дмитрия Малютина.

- Это лидер, способный объединить думскую команду в интересах горожан, организовать работу Думы и администрации на благо жителей Перми, - подчеркнул Алексей Дёмкин.

В ходе тайного альтернативного голосования за кандидатуру Дмитрия Малютина проголосовали 29 депутатов, 3 - отдали предпочтение Геннадию Сторожеву. Таким образом, председателем Пермской городской Думы VII созыва избран Дмитрий Малютин.

Фото предоставлено Гордумой

Дмитрий Малютин поблагодарил депутатский корпус за оказанное доверие.

- Постараюсь сделать все возможное для сохранения и продвижения лучших думских традиций, - отметил Дмитрий Малютин.

Следующим вопросом повестки первого заседания Пермской городской Думы VII созыва стали выборы первого заместителя председателя гордумы.

На этот пост были также предложены две кандидатуры - бывшего председателя бюджетного комитета гордумы предыдущего созыва Натальи Мельник и депутата Владимира Манина.

Подавляющее большинство голосов депутаты отдали в пользу Натальи Мельник.

Заместителем председателя Думы депутаты избрали Максима Спиридонова.

Думские комитеты приступили к работе

В ходе первого пленарного заседания Пермской городской Думы VII созыва депутаты выбрали руководителей думских комитетов.

Председателем комитета по бюджету и налогам стала первый заместитель председателя городской Думы Наталья Мельник.

Заместитель председателя Пермской городской Думы VII созыва Максим Спиридонов избран председателем комитета по городскому хозяйству.

Комитет по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами возглавил депутат Михаил Бесфамильный.

Руководить комитетом по экономическому развитию будет депутат Арсен Болквадзе.

На должность председателя комитета по пространственному развитию и благоустройству избран депутат Михаил Черепанов.

Председателем комитета по социальной политике избрана депутат Наталья Рослякова.

Комитетом по местному самоуправлению будет руководить депутат Василий Кузнецов.

Состав комитетов Пермской городской Думы VII созыва можно посмотреть на сайте Пермской городской Думы.

Фото предоставлено Гордумой

«Заседание было результативным»

Депутаты оценили первое заседание Думы нового созыва как результативное, они рассказали о том, какие важные задачи предстоит решить депутатскому корпусу в дальнейшем.

- Депутаты прошлых созывов работали достаточно эффективно и конструктивно, - отметила Наталья Мельник. - Приоритетной задачей было и остается создание комфортной городской среды. За прошедшие пять лет на этом направлении удалось добиться настоящего прорыва. Это касается приведения в порядок улично-дорожной сети, реконструкции парков и скверов, переселения ветхого и аварийного жилья, благоустройства придомовых территорий, строительства школ и детских садов, обновления общественного транспорта.

Без грамотной бюджетной политики невозможно решение приоритетных задач развития города. В ближайшее время нам предстоит работать над проектом бюджета Перми. Мы должны войти в новый год с утвержденным бюджетом, чтобы обеспечить своевременное выполнение текущих задач и реализацию инвестиционных проектов.

- Заседание было результативным, рабочие органы городской Думы сформированы, и теперь депутаты должны приступить к своей основной задаче - к нормотворческой деятельности и исполнению контрольных функций, - подчеркнул Максим Спиридонов. - Уже в октябре мы должны начать напряженную работу над бюджетом города на следующий год. Депутаты должны быть нацелены на то, чтобы сделать жизнь пермяков более комфортной и безопасной. Для этого придется решать множество задач по развитию городского хозяйства - по ремонту дорог, по содержанию в нормативном состоянии улиц и придомовых территорий, по развитию городской инфраструктуры. Эти и многие другие важные для горожан вопросы необходимо будет постоянно держать на контроле.

- Одной из важных задач в деятельности депутатского корпуса в ближайшее время будет - проконтролировать то, как реализуются проекты, которые были начаты в рамках подготовки к 300-летию Перми, - отметил Михаил Бесфамильный. - Нужно сохранить темпы реализации инвестиционных проектов и рассматривать новые варианты для дальнейшего развития города.

- Состав Пермской городской Думы серьезно обновился, и можно рассчитывать, что, сохранив преемственность, мы услышим много новых интересных предложений и идей по развитию города, - оценил потенциал депутатского корпуса Арсен Болквадзе. - Я очень надеюсь на конструктивную работу, и уверен, что те традиции, которые были заложены в городской Думе в предыдущем созыве, будут продолжены и получат развитие в новой пятилетке.