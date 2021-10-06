Коронавирус в Перми, последние новости на 7 октября 2021 года: побит очередной антирекорд - 518 заболевших за сутки

С начала пандемии в крае ковидом заболели уже 104 614 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Пермском крае заболеваемость коронавирусной инфекцией остается на высоком уровне. За сутки она подтвердилась у 518 человек. Роспотребнадзор сообщает, что 61 человек проходит лечение в больницах, 457 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 53 ребенка.

Скончались за сутки от инфекции 27 пациентов. На лечении в больницах Прикамья сейчас находятся 4 225 человек.

За прошедшие сутки заболевшие выявлены в 33 территориях края. В Перми у 237 человек, в Чернушинском городском округе у 41, в Еловском муниципальном у 28. С начала пандемии в крае ковидом заболели уже 104 614 человек.

Инфографика: Оперштаб.

В Перми с 7 октября открывается еще один пункт вакцинации. Пройти ее можно будет в спортивном комплексе «Спортхолл», проспект Парковый, 58а (помещение медпункта). В Минздраве Прикамье сообщили, что он будет работать 7, 12 и 14 октября с 10.00 до 12.00.

Сделать прививку можно вакцинами «ГамКовидВак» (Спутник V) и «Ультрикс квадри» от гриппа.

Напомним, в Перми 6 и 7 октября у Цирка на ул Уральской, 112 будет работать мобильный пункт вакцинации. Там можно будет сделать прививку от коронавируса и гриппа, с 11.00 до 18.00.

Сделать прививку можно будет вакциной «ГамКовидВак», «Спутник-Лайт» или от гриппа. Кроме этого в городе будут работать еще четыре пункта вакцинации.

Кстати, в Пермском цирке отменили представления, запланированные на эти выходные. На сайте цирка сообщается, что причиной стала эпидемиологическая обстановка в регионе, а также Указ губернатора, согласно которому с 4 октября в регионе вводится система QR-кодов для посещения культурных мероприятий.