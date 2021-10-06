Паспорта нету? Гони монету! Появились новые требования к благоустройству дворов

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В Пермском крае вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым вводится административная ответственность за размещение киосков и ряда других элементов дворового благоустройства на придомовой территории без специально оформленного паспорта. Однако до сих пор не определено - как оформить такой паспорт. Получается, что паспорта еще нет, а штраф уже есть.

Уведомить или согласовать?

Под благоустройством большинство из нас подразумевают аккуратные дорожки, подстриженные газоны, детские игровые площадки. Но формально к элементам благоустройства относятся еще и привычные для многих пермяков аппараты по продаже воды, торговые киоски с хлебом, фруктами или прессой, различные конструкции (для выхлопывания ковров, для сушки белья, для парковки велосипедов).

Новый краевой закон разделяет элементы благоустройства дворов на основные (например, детские и спортивные площадки, газоны, скамейки, урны, шлагбаумы) и дополнительные (все те, которые не вошли в перечень основных). При этом для размещения основных элементов благоустройства не требуется никаких согласований и бюрократических процедур, а вот при желании жильцов дома разместить на придомовой территории какой-либо объект из числа дополнительных (торговый киоск, велопарковку, стол или беседку) необходимо будет сначала оформить паспорт благоустройства.

Как отразятся эти новшества регионального законодательства на жильцах многоквартирных домов?

Один из главных вопросов - нужно ли где-то согласовывать паспорт благоустройства или достаточно уведомить местные власти о его наличии?

В краевом Министерстве промышленности и торговли сообщили, что порядок оформления паспорта носит уведомительный характер, но при этом паспорт благоустройства не будет считаться действующим без положительного заключения органа местного самоуправления. А в аппарате Законодательного собрания Пермского края разъяснили, что кроме уведомления о факте оформления паспорта благоустройства никаких согласований законы Пермского края не предусматривают. Разъяснения получились прямо противоположные по смыслу. Кто же прав в данной ситуации, и какой рекомендации следовать жильцам?

- Неопределенность правовой нормы ведет к ее неоднозначному пониманию и, следовательно, к возможности ее произвольного применения и злоупотреблениям чиновниками своими полномочиями, - считает представитель собственников НТО Дмитрий Оксюта. - Давайте представим ситуацию, что у вас новый многоквартирный дом, создано ТСЖ, и собственники решили поставить даже не киоск, а велосипедную парковку, или стол, или конструкцию для выбивания ковров. И тут возникает вопрос: а что нужно при этом сделать, чтобы не попасть под новый штраф? И на этот вопрос мы получаем от разных органов власти совершенно противоречивые разъяснения. Одни чиновники говорят, что для этого достаточно уведомить районную администрацию об оформлении жильцами паспорта благоустройства своего двора, другие - что необходимо получить официальное согласование такого паспорта после его проверки уполномоченным представителем районных властей. Получается, что окончательное решение этого вопроса - требуется ли согласование паспорта и оформлять ли штраф в случае отсутствия такого согласования - отдается на откуп конкретному проверяющему, на его личное усмотрение. А это уже создает очевидную коррупциогенную ситуацию.

- Разобраться в подходах к паспортам территорий мы пытаемся с весны - с момента принятия поправок в законы Пермского края, - говорит координатор Ассоциации малоформатной торговли в Пермском крае Сергей Зекунов. - Но до сих пор нет никакой ясности. А между тем, масштаб проблемы только для Перми впечатляющий. По оценкам нашей ассоциации, на текущий момент в Перми по согласованию с жильцами многоквартирных домов установлено около 800 торговых киосков на придомовых территориях, половина из них - это аппараты и киоски по продаже воды, остальное - продажа других нужных товаров. Куда должны идти ТСЖ? Кто выдаст окончательные и однозначные разъяснения по заполнению паспортов, как все сделать правильно и в рамках закона?

Без переходного периода

Действительно, достаточно много вопросов до сих пор остаются без ответа. Собственно, официальный порядок учета паспортов благоустройства местными администрациями еще не установлен. Передать составленный паспорт благоустройства в местную администрацию для его официального учета пока невозможно. Однако административная ответственность за непредставление этого паспорта уже действует.

По идее, краевым законом предусмотрено, что в каждом муниципалитете Пермского края должен прописываться переходный период, в течение которого нужно будет приводить имеющиеся на придомовых территориях нестационарные торговые объекты в соответствие с установленными требованиями. Но пока такой переходный период не установлен ни в одном городе нашего региона. И формально любые ТСЖ или УК, имеющие на территории многоквартирного дома что-то из так называемых «дополнительных элементов благоустройства», уже могут быть оштрафованы на 30 тысяч рублей.

- Изначально мы рассчитывали, что появится понятный документ, который даст возможность ТСЖ распоряжаться своей придомовой территорией в рамках закона, - говорит председатель ТСЖ «Мирный» Галина Галимова. - После многомесячных судебных тяжб по поводу того, могут или нет собственники размещать у себя на придомовой территории торговые киоски, наконец-то, этот вопрос разрешился в нашу пользу. Конституционный суд России совершенно четко определил, что нестационарные торговые объекты можно размещать на придомовой территории, если на это дали согласие жильцы соответствующего многоквартирного дома и если при этом соблюдаются требования федерального законодательства. Однако на местном уровне опять придумываются новые бюрократические требования, чтобы лишить нас права распоряжаться своим придомовым участком земли так, как решили собственники и позволяет федеральное законодательство. Земельные участки под многоквартирными домами везде разные по площади, возможность размещать те или иные элементы благоустройства тоже разная. Решение о том, какие объекты и конструкции размещать на придомовой территории, а какие не размещать, в каждом случае должно быть индивидуальным, и должно приниматься на общем собрании жильцов, а не диктоваться властями.