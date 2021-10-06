Актер Николай Наумов отдаст свой выигрыш в «Форте Боярд» на благотворительность

Этой команде удалось добраться до сокровищ! Фото: СТС.

Недавно актер Николай Наумов стал участником известного телевизионного шоу «Форт Боярд». Вместе с другими участниками - в команде были музыканты Иван Дорн и Прохор Шаляпин, Влад Чижов и актер сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов - они выиграли 646 тысяч рублей.

Правда, в заключительной части шоу в деле остался только один Иван, остальные члены его команды «отбывали» срок в тюрьме форта. Но победа и немалая сумма денег команде все-таки досталась. И этот выигрыш все участники команды решили отдать на благотворительность. Актер из Перми Николай Наумов свою долю решил перевести в поддержку подопечных пермского благотворительного фонда «Дедморозим».

- Это уже не первая его помощь нашему фонду, - объяснил учредитель Дмитрий Жебелев. - Николай помогал исполнить новогоднее желание девочки Светы из детского дома, а когда узнал, что неизлечимо больной парень по имени Амир мечтает пожать ему руку, специально прилетел в Пермь.

История с подопечной фонда Светой Друзина произошла в 2015 году в Краснокамске. Девочка на Новый год загадала желание – фотосессию с исполнителем главной роли в любимом сериале «Реальные пацаны». Узнав о просьбе девочки, Николай Наумов откликнулся и приехал в детский дом с букетом цветов и игрушкой. Светлана была счастлива!

А в 2016 году пожать руку любимому актеру пожелал тяжелобольной 17-летний Амир, он лежал в паллиативном отделении 13-й детской больницы на Кислотных дачах. Узнав о мечте неизлечимо больного парня, Николай Наумов прилетел в Пермь и полчаса общался с ним. Николай успел скрасить последние дни жизни Амира, потому что из-за тяжелой болезни счет шел уже не на дни, а на часы. Через три дня после этой встречи Амира не стало.

- Большое детское спасибо! – говорят в благотворительном фонде. - Николай Наумов не впервые становится Дедом Морозом для мальчишек и девчонок из Пермского края. В команде попечителей «Дедморозим» он помогает взглянуть на фонд со стороны и сделать чудеса для детей более профессиональными, эффективными и масштабными.

Ежегодно на помощь подопечным «Дедморозим» приходят десятки тысяч людей. Благодаря каждому из них случаются самые настоящие чудеса: тяжелобольные дети свободно дышат и чувствуют поддержку специалистов, новорожденные малыши остаются рядом с мамой и не попадают в детские дома, дети-сироты не остаются один на один с болезнью в стационарах. На эти и другие чудеса может повлиять каждый, сделав посильное пожертвование на сайте «Дедморозим».

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