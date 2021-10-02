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Общество2 октября 2021 13:00

За договором энергоснабжения - в отделения МФЦ

Жители Пермского края могут оформлять заявления ресурсоснабжающим организациям в центрах «Мои Документы»
Ксения ОГАРЕВА
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Многофункциональные центры значительно облегчают пермякам процесс оформления документов

Многофункциональные центры значительно облегчают пермякам процесс оформления документов

Покупка квартиры на вторичном рынке, кроме приятных хлопот по ее обустройству, влечет и другие заботы. Например, по переоформлению документов. В частности, нужно перезаключить договор энергоснабжения с прежнего владельца квартиры на нового.

- Раньше покупателям недвижимости необходимо было идти в отделение ПАО «Пермэнергосбыт» для заключения договора энергоснабжения. Теперь в случае смены собственника жители многоквартирных домов могут обратиться в любой центр «Мои Документы» для подачи заявления об энергоснабжении. Возможность получать услуги ресурсоснабжающей компании через многофункциональные центры значительно облегчит процесс оформления документов, - рассказал Леонид Громов, руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ».

Новая услуга предоставляется в рамках агентского договора между краевым МФЦи ПАО «Пермэнергосбыт».

Подать заявление можно одновременно с регистрацией прав на вторичное жилье через многофункциональный центр. Для получения услуги достаточно обратиться в любое отделение МФЦ и заполнить заявку, представив необходимые документы. Впоследствии она будет передана для обработки в ПАО «Пермэнергосбыт».

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин ставил региональным властям задачу обеспечить доступ к максимальному числу услуг через единое окно. Это позволит жителям удобно и комфортно решать свои проблемы, посетив любой офис МФЦ, находящийся в шаговой доступности. По поручению главы региона в апреле текущего года состоялась встреча руководства многофункционального центра с представителями ресурсоснабжающих организаций. Участники совещания обсудили возможность приема документов в центрах «Мои Документы» по ряду востребованных населением услуг компаний.

В настоящее время у жителей Прикамья уже есть возможность получать услуги ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». В центрах «Мои Документы» пермяки могут подать заявление о проведении опломбирования счетчика учета газа, заказать справку об отсутствии задолженности по оплате газоснабжения или о перерасчете начислений, а при необходимости - изменить данные о собственнике недвижимости или подать заявление на заключение договора на поставку голубого топлива.

В ближайшее время многофункциональные центры также планируют начать оказывать услуги ОАО «МРСК Урала». Жители смогут обратиться с запросом о предоставлении технических условий на подключение частного дома к сетям энергоснабжения.

ВАЖНО!

На территории Пермского края работают 55 филиалов и более двухсот территориально обособленных структурных подразделений многофункционального центра.В связи со сложной эпидемиологической ситуацией прием заявителей в МФЦ осуществляется по предварительной записи.Записаться на прием можно по единому номеру телефона 8 800 23 43 275, с помощью специального сервиса на официальном сайте учреждения (mfc-perm.ru) или через мобильное приложение «Мои документы. Онлайн» (mfc-d.com/app).

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