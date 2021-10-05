«У нее все лицо изрублено». Стали известны подробности гибели пермячки, найденной в Воронежской области

Анастасия. Фото: Поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Родственники 39-летней Анастасии, которую нашли погибшей в Воронежской области пока не смогут привезти ее в Пермский край. Об этом сообщил бывший муж женщины. По его словам, следователем было назначено проведение экспертизы, которая определит, что найденная женщина – это именно Анастасия.

- Настю нашли в лесополосе, присыпанную землей, у нее изрублено все лицо, - говорит Игорь, бывший муж Анастасии. – Забрать тело и похоронить мы ее пока не можем. Назначена ДНК экспертиза.

В СКР по Воронежской области «КП» сообщили, что экспертиза для установления личности продлится не менее месяца, после ее результатов будут приняты дальнейшие процессуальные действия.

Ранее бывший муж погибшей женщины сообщил, что Анастасию опознал по фото ее сын.

Напомним, 14 сентября 39-летняя Анастасия отправилась на отдых на Черное море в Новороссийск со своим молодым человеком Адамом. С ним женщина встречалась с лета этого года, а уехала пара на Настиной машине. Первые дни Анастасия созванивалась с сыном и близкой подругой, делилась фотографиями с поездки и рассказывала, как проходит путешествие, но с 17 сентября перестала выходить на связь. 19 сентября Адам вернулся в Пермь, один на машине Насти, с ее документами и телефоном. Оставил автомобиль у дома и исчез.

Пока точно неизвестно, объявлен ли мужчина в розыск.

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