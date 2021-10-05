На здание ДК имени Солдатова водрузили отреставрированные скульптуры Скрипачки и Поэта

.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Пермь вернулась легенда. На кровле Дворца Культуры установили отреставрированную скульптурную группу – Скрипачку, Поэта и Лиру. Эти фигуры, посвященные искусству, как и возведение самого дворца стали в послевоенное время символом возвращения к мирной жизни.
После войны дворец стал символом возвращения к мирной жизни.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Почти 70 лет на жаре, ветрах и морозе не прошли бесследно - изваяния из авиационного сплава силумина начали разрушаться. Теперь они снова возвратились на свое место. А скоро возле входа во дворец снова будут приветствовать пермяков отреставрированные скульптуры приветливых летчиков.
Скрипачка и Поэт снова взирают на город.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Скоро у входа в здание пермяков снова будут встречать скульптуры летчиков.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО