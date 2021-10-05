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Общество5 октября 2021 15:01

На здание ДК имени Солдатова водрузили отреставрированные скульптуры Скрипачки и Поэта

А скоро у входа во дворец снова появятся изваяния летчиков
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермь вернулась легенда. На кровле Дворца Культуры установили отреставрированную скульптурную группу – Скрипачку, Поэта и Лиру. Эти фигуры, посвященные искусству, как и возведение самого дворца стали в послевоенное время символом возвращения к мирной жизни.

После войны дворец стал символом возвращения к мирной жизни.

После войны дворец стал символом возвращения к мирной жизни.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Почти 70 лет на жаре, ветрах и морозе не прошли бесследно - изваяния из авиационного сплава силумина начали разрушаться. Теперь они снова возвратились на свое место. А скоро возле входа во дворец снова будут приветствовать пермяков отреставрированные скульптуры приветливых летчиков.

Скрипачка и Поэт снова взирают на город.

Скрипачка и Поэт снова взирают на город.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Скоро у входа в здание пермяков снова будут встречать скульптуры летчиков.

Скоро у входа в здание пермяков снова будут встречать скульптуры летчиков.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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