Сергей Богуславский: Пермякам нужен город, в котором хочется жить

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Подходит к завершению работа депутатского корпуса Пермской городской Думы VI созыва. Об итогах этой работы, а также задачах на будущее, рассказывает депутат, председатель комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами гордумы Сергей Богуславский.

Сергей Богуславский.

«Юбилей должен стать фундаментом для развития»

- Сергей Станиславович, прежде всего - вопрос, который волнует всех пермяков: как можно оценить подготовку к юбилею города?

- 300-летие Перми - это знаковая дата. Все города в подобных случаях стараются сделать определенный рывок, чтобы праздник не закончился праздничным концертом. Мы также хотим, чтобы юбилей Перми стал определенной основой для рывка в развитии города. Поэтому юбилейный 2023 год не должен стать моментом, когда все работы закончатся. Мы должны заложить фундамент, на котором будем расти дальше.

Важно отметить, что в течение этого созыва Пермской городской Думы постоянно рос объем инвестиций в развитие города. Мы начинали в 2016 году с 3 миллиардов рублей, сейчас инвестиционная программа Перми - это около 11 миллиардов рублей. И это не просто цифры. Это то, что видят горожане. Это новые детские сады и школы, новые дороги, это благоустройство дворов, обновленные скверы и парки и многое другое.

- Надо ли и дальше увеличивать финансирование инвестиционной программы?

- Увеличение вложений в город - это то, к чему нужно стремиться. Надо отметить, что из этих 11 миллиардов около 70 процентов это софинансирование краевого бюджета - взаимодействие с региональной властью для развития города очень важно. Если мы хотим соответствовать уровню классного города, в котором хочется жить, в котором оставались бы наши дети, мы должны в этот город вкладываться. Потому что как только ты остановился, - ты тут же отстал. Мы видим, как развиваются города-конкуренты - Екатеринбург, Самара и другие, я уже не говорю о Москве и Санкт-Петербурге. Мы должны сделать так, чтобы наш город стал комфортным, удобным для жизни, чтобы горожане могли получать все необходимые социальные услуги, имели качественное благоустройство, возможность заниматься спортом - независимо от того, в каком районе они живут.

«Развивать нужно не только центр»

- Что в первую очередь нужно менять в облике города к юбилею?

- Должны быть центральные знаковые места, которые для жителей города и для приезжающих служат точками притяжения, которые нужно обязательно посетить. И такие места сейчас создаются. Практически закончилась реконструкция набережной Камы. В завершающей стадии - обновление эспланады. Реконструируется Комсомольский проспект, начали реконструировать улицу Ленина. То есть «ядро города» в значительной степени преобразится, и мы получим здесь современную городскую среду.

Но в то же время мы не должны забывать о тех горожанах, которые живут вне этого центрального ядра. Очень важно, что мы на протяжении последних трех лет серьезно пересмотрели все программы, связанные с развитием всех районов города. Это, например, программы по освещению городских улиц, по модернизации остановочных пунктов, по системе водопровода в частном секторе и другие. Задача, которая стоит на будущее, - это чтобы каждый человек получил тот уровень благоустройства и социальных услуг, которые он должен иметь в современном городе.

- Нужны ли городу крупные амбициозные проекты?

- У нас есть амбициозные проекты, но они требуют серьезного финансирования. Например, строительство трассы ТР-53 - продолжения улицы Старцева с выходом на микрорайон Вышка. О ее необходимости говорят уже больше 10 лет, но не было финансирования.

Сейчас огромную поддержку в развитии регионов оказывают нацпроекты. Есть решение президента о том, что будут реализовываться инфраструктурные займы для субъектов Федерации. И благодаря этим решениям мы можем получить ТР-53 уже в ближайшем будущем.

Еще один перспективный проект, сторонником которого я являюсь, - реализация на территории Перми наземного метро. У нас город - третий по площади в России после Москвы и Санкт-Петербурга. При такой протяженности и подобном разбросе жилых микрорайонов большая нагрузка ложится на общественный транспорт. Мы имеем разветвленную сеть железных дорог внутри города, и с небольшой доработкой можно запустить городскую электричку. Со своей стороны, город должен сделать хорошие подходы к железной дороге, построить удобные посадочные платформы для пересадок, турникеты, включить это все в существующую систему бесплатной пересадки, для того чтобы людям было удобно и комфортно передвигаться на электричках. За этим проектом большое будущее - для жителей Кировского, Орджоникидзевского, Дзержинского районов и отдаленных микрорайонов Свердловского он будет чрезвычайно важен.

- Решение депутатов сделать для школьников начальных классов бесплатный проезд - это не пиаровский ход перед выборами?

- Ни в коем случае. Действительно, гордума Перми одобрила бесплатный проезд для учеников начальных классов. С 1 января 2022 года младшим школьникам не нужно будет покупать билеты. Об этой льготе мы говорили давно. Понятно, что ее введение довольно затратно для городского бюджета. На протяжении последних полутора лет мы обсуждали с администрацией источники финансирования. Основная причина ее введения заключается в следующем: не все школьники сейчас имеют возможность учиться по месту жительства и вынуждены перемещаться на общественном транспорте. И не всегда у детей по разным причинам есть деньги на билеты. Мы же помним, сколько было скандалов, когда учеников в мороз и дождь высаживали на улицу. Чтобы такие истории не повторялись, мы приняли это решение.

«В 21 веке жизнь должна быть комфортной»

- Вы говорили, что это не дело, когда в XXI веке в городе есть дома без водопровода. Дождутся ли люди благ цивилизации?

- В 2019 году в Пермской городской Думе приняли решение о создании программы по развитию сектора индивидуального жилищного строительства. Ежегодно 100 миллионов рублей будут направляться на обеспечение первостепенных нужд жителей этих микрорайонов. У нас в частном секторе еще есть дома, где отсутствует централизованное водоснабжение, не везде есть свет, многие дороги в грунтовом исполнении - и это все в XXI веке! Уже многие увидели результаты действия этой программы. С моей точки зрения, предусмотренных для нее средств недостаточно, надо раза в четыре увеличить объем финансирования этой программы. Это то, над чем нужно будет продолжать работать, что является еще не до конца решенным вопросом.

- Как должна измениться городская дума, чтобы Пермь приближалась к статусу современного города XXI века? Какие пожелания в ее адрес можно было бы высказать?

- Мы в этом созыве заложили хорошие подходы в решении разных проблем. Например, добились качественного планирования инвестиционных проектов. Хотелось бы, чтобы инвестиционная программа исполнялась на 100 процентов, чтобы жители вовремя получали все объекты, которые были запланированы.

У нас произошли большие изменения в сфере общественного транспорта. Необходимо корректировать расписание движения, систему оплаты проезда. Нужно развивать систему остановочных пунктов. А впоследствии - увязывать работу автобусов и трамваев с городской электричкой.

Мы запустили несколько новых городских программ. Например, по освещению, благоустройству придомовых территорий, развитию частного сектора, по обустройству спортплощадок, возведению спортивных объектов. Таких программ должно становиться все больше. И, конечно, мы все ждем обновления центра Перми для того, чтобы увидеть, каким может быть современный город.