Какие автобусы и трамваи остались в Перми без кондукторов

С ближайшего воскресенья в автобусе №14 оплачивать проезд пассажирам нужно будет самостоятельно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К новому году в общественном транспорте Перми планируют полностью избавиться от кондукторов. Пассажирам уже не придется ждать, когда к ним подойдут, чтобы их «обилетить», а должны будут сами оплатить проезд при входе в транспорт.

Первый шаг на пути избавления от кондукторов был сделан в Перми 1 сентября, когда система начала действовать в автобусах № 4, 59 и 80 и трамвае № 8. Тестирование прошло успешно и второй этап введения бескондукторной системы оплаты проезда в транспорте намечен на 10 октября.

С ближайшего воскресенья к ней присоединятся автобусы №11, №14, №17, №19, №64, №67, №78 и трамваи №4 и №6. У пассажиров этих маршрутов появится возможность совершать электронную бесплатную пересадку между этими маршрутами при помощи стационарного валидатора и транспортных карт или льготных проездных документов. Причем, стационарные валидаторы заработают уже на этой неделе – их включат, чтобы была возможность проверить, как работает система.

Чтобы у пассажиров была возможность выбрать наиболее удобный способ оплаты, с 10 октября во всем городском пассажирском транспорте начнут появляться QR-коды для оплаты проезда через приложение «Транспортная карта Пермь». Этот способ оплаты уже успешно протестировали на трамвайном маршруте №6 и решили вводить во всех автобусах и трамваях.

Чтобы считать QR-код для оплаты проезда, необходимо скачать на телефон приложение «Транспортная карта Пермь» (доступно в «Play Маркет» и «App Store»).

Важно: на маршрутах с бескондукторной системой оплаты проезда можно будет совершить пересадку без бумажного билета. Для этого будет достаточно приложить свой проездной в автобусе или трамвае одного маршрута (спишется оплата проезда), а затем – в следующем транспортном средстве (средства списываться не будут). Однако по банковской карте совершить электронную бесплатную пересадку не удастся – это связано с особенностями записи информации на карту. А вот оплатить проезд банковской картой по-прежнему возможно.

Если пассажир планирует по старинке оплачивать проезд наличными или ему нужен бумажный билет для дальнейшей пересадки на маршруты, в которых еще работает кондуктор, то ему нужно будет обратиться к водителю. Также в городском департаменте транспорта напомнили, что проверять порядочность пассажиров будут контролеры, а штраф за безбилетный проезд будет составлять 500 рублей.

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