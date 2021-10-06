ТОП 5 причин установить видеонаблюдение от «Ростелекома» у себя в квартире!

Фото: «Ростелеком»

Для начала предлагаем пройти небольшой тест:

- Вы беспокоитесь за своего ребёнка, когда он остаётся дома один?

- Ваши домашние животные хулиганят, пока хозяина нет дома?

- Автомобильная парковка во дворе не охраняемая и не безопасная?

- Вы отсутствуете в квартире по будням дольше, чем два часа?

- Вы серьёзно относитесь к безопасности собственных видеоданных?

Если вы ответили «Да» хотя бы на один из этих пунктов, то вопрос домашнего видеонаблюдения уже назрел. Для вышеперечисленных ситуаций подойдет сервис «Видеонаблюдение» от «Ростелекома»

Фото: «Ростелеком»

С помощью этого сервиса вы всегда будете в курсе того, что происходит у вас дома или на парковке. Это дает возможность оперативно реагировать на возникающие проблемы. Наблюдать за происходящим вы сможете из любой точки земного шара, где есть интернет. Достаточно зайти в личный кабинет, пароль от которого есть только у хозяина оборудования.

Подключение и настройка видеокамеры — процесс довольно простой, сделать это можно самостоятельно. Система видеонаблюдения подстраивается под потребности и пожелания владельцев квартиры: количество камер, их расположение и способ получения уведомлений о событиях (движение в кадре, посторонние звуки, перекрытие обзора или отключение камеры).

Фото: «Ростелеком»

Камеру можно установить не только внутри квартиры, но и снаружи, направив её на детскую площадку или автостоянку. Изображение с камер транслируются в режиме реального времени, а видеопоток сохраняется в облачном хранилище: 1, 7, 14 или 30 дней в зависимости от выбранного тарифа.

Камеры внешнего и внутреннего наблюдения от «Ростелекома» вандалоустойчивы, не боятся перепадов температур и осадков. Все они ведут съемку в HD-качестве, оснащены инфракрасной подсветкой для ночного режима.

Фото: «Ростелеком»

Вопрос сохранности персональных данных стоит сегодня наиболее остро в связи с многочисленными случаями атак кибервзломщиков. Личные данные абонентов «Ростелекома» обеспечены надёжной киберзащитой от цифровых угроз. Без сомнения, теперь технологии — не роскошь, а доступное средство безопасности.