Состоялось награждение победителей краевого конкурса «Лидеры строительного комплекса Пермского края»

Фото предоставлено «СтройПанельКомплектом»

Застройщик «СтройПанельКомплект» стал победителем в номинации «Лучшая организация по производству материалов и конструкций для строительства зданий и сооружений», а генеральный директор СПК признан лучшим руководителем организации года.

Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров отметил, что одно из главных событий этого года для компании СПК, история которой насчитывает уже 60 лет – юбилей предприятия.

Фото предоставлено «СтройПанельКомплектом»

В состав конкурсной комиссии вошли Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров, Президент Пермской Торгово-Промышленной палаты Олег Жданов, представители Министерства промышленности и торговли Пермского кая, Инспекции Государственного строительного надзора Пермского края и другие эксперты отрасли.

Фото предоставлено «СтройПанельКомплектом»

«СтройПанельКомплект» ведет историю деятельности уже 60 лет. Ежегодно компания выпускаем порядка 60 000 куб.м. железобетона и других строительных материалов, вводит в эксплуатацию десятки тысяч квадратных метров жилья и заселяет в новые дома несколько тысяч жителей.