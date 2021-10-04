Разобрался с девочками «по-пацански»: в Перми пьяный мужчина ругал матом и бил детей по голове

В Перми нетрезвый мужчина напал на девочек.

«Вот такой герой-заступник живет в нашем доме, а потом выяснилось, что он обознался», - подписала видео мама одной из девочек. Оно было снято камерой, расположенной на домофоне дома по Серебрянскому проезду, 19 в Перми.

На нем запечатлен момент конфликта мужчины с двумя девочками-подростками. Нетрезвый мужчина подошел к двери подъезда, и начал угрожать девочкам, поливая их матом. Он грозил им расправой, если они еще хоть раз обидят его дочь. Дети пытались объяснить, что они никого не обижали, но папаша ничего не хотел слышать и в ход пошли тумаки. Агрессивный мужчина ударил сначала одну, потом другую девочку по голове, а потом ушел.

«Такое поведение взрослого не должно остаться безнаказанным. Конфликты между детьми решаются совсем другими способами. Представляю какой стресс девочки испытали», - пишут в комментариях пользователи.

Отправитель видео утверждает, что оно было снято 3 октября.

- Мужчина решил разобраться «по-пацански» с двумя пятиклассницами, приняв их за девочек из седьмого класса, которые обидели его дочь, - пишет автор. - К сожалению, на видео не видно, как он подставил горящую зажигалку к шее одной из девочек, но зато прекрасно слышно, как в этот момент угрожает, что подпалит их. Страшно выпускать своих детей из дома!

В МВД по городу Перми «КП» сообщили, что 3 октября в отдел полиции Свердловского района обратилась женщина, которая сообщила о мужчине, который агрессивно вел себя по отношении к ее дочери.

- Зарегистрирован материал проверки, по результату которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу Перми

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