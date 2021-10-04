Коек в «красных зонах» почти не осталось

Ресурса у врачей больше нет, и взять его неоткуда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ежедневно в Пермском крае обновляется антирекорд по количеству заболевших COVID-19. За сутки тестируют в среднем по 14 тысяч человек, заболевших выявляется более 500. И прогнозы неутешительные: сейчас сложно спрогнозировать, как инфекция поведет себя дальше, но, по мнению специалистов, к ноябрю количество заболевших может увеличиться еще в полтора раза.

Причем, ситуация с ковидом усугубляется резкой вспышкой заболеваемости ОРВИ. Число случаев острой респираторной инфекции превышает те цифры, что обычно наблюдается в нашем регионе зимой, в разгар эпидемии.

- В Пермском крае наблюдается очередной всплеск заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекции, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) главный внештатный эпидемиолог Пермского края Вадислав Семериков. – У наших соседей в Кировской и Свердловской области уже отмечена циркуляция гриппа, поэтому мы пришли к выводу, что в ближайшее время грипп появится и у нас. Самое сложное в этой ситуации, что все стационары – а это шесть тысяч коронавирусных коек - заполнены, поэтому нам сейчас необходимо наращивать иммунизацию против инфекции.

Оперштаб однако не столь категоричен в оценке, и сообщает, что 10% коек для вновь заболевших в «красных зонах» еще свободны, однако ресурса у врачей больше нет, и взять его неоткуда.

- Сейчас самое главное, сделать прививку детям, так как мы, взрослые, инфицируемся от них, - напомнил эпидемиолог. - А для взрослых важно пройти иммунизацию против коронавирусной инфекции.

Кстати, показатели по вакцинации от гриппа в Пермском крае неплохие: 25% всей завезенной вакцины уже израсходовано. Прививочная кампания от гриппа, напомним, началась у нас 1 сентября.

С 4 октября в регионе начал действовать еще один метод борьбы с COVID-19 - это ведение QR-кодов. Этим способом нам удастся снизить риски инфицирования в общественных местах.

Также эффективно бороться с локальными вспышками помогает дистант: классы и группы в детских садах, где были выявлены случаи коронавирусной инфекции или болеет более 20% детей, по постановлению Главного санитарного врача закрываются на две недели.

Медики осторожно говорят, что сложившаяся сейчас ситуация - это начало четвертой волны коронавируса, и что сценарий ее дальнейшего развития будет зависеть от каждого из нас.

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