Солнечно и без дождей: синоптики рассказали, что на неделе в Прикамье придет потепление

В Прикамье на неделе потеплеет до +15 градусов. Фото: Анна Маркова

Похоже, что в Пермском крае чудесным будет не только минувшее лето, но ждет нас и сказочно красивая и сухая осень. Дождей в сентябре можно было пересчитать по пальцам и начало октября синоптики обещают нам без осадков.

Специалисты ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета рассказали, что в регион в начале месяца придет мощное арктическое вторжение. Что же оно принесет? Будет по-осеннему прохладно, но среднесуточная температура воздуха останется в пределах нормы, +2…+7 градусов.

В середине этой недели нас ждет потепление. До среды недели столбики термометров будут показывать в пределах +4...+9 градусов, а в среду, 6 октября, придет существенное потепление, ночью температура не опустится ниже +3 градусов, а днем воздух может прогреться до + 15 градусов и без дождей.

- Если в целом говорить про октябрь, то первую половину месяца над Пермским краем будет властвовать долгоживущий блокирующий антициклон, который создаст сильный дефицит осадков, - говорят синоптики.

Октябрь ожидается умеренно теплым и сухим. Средняя температура воздуха не сильно отклониться от нормы, а вот осадков ожидается меньше нормы на 30-50%. Причем выпадут они в основном во второй половине месяца.

Из-за этого же арктического вторжения снова ожидаются сильные ночные заморозки, при прояснениях на востоке края до -5…-7, на остальной территории -2…-5, днем будет не выше +5…+8.

Во второй половине месяца погода изменится, серых и дождливых дней будет все больше, на севере края осадков может быть больше нормы.

В целом нынешний октябрь вполне может оказаться похожим на прошлогодний. Первые снегопады и установление временного снежного покрова вероятны во второй половине месяца. Для сравнения, в прошлом году первый снег и временный снежный покров в Перми мы увидели 17 октября.