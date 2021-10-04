Время исправляться: «Амкар» отправился на выезд в Оренбург

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Пермский «Амкар» продолжает выступление в рамках группы «4» второго дивизиона ФНЛ. Сегодня красно-черные в Оренбурге сыграют фарм-клубом команды первого дивизиона ФНЛ – «Оренбургом-2».

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по пермскому времени (0+). Вчера пермяки уже провели предматчевую тренировку на стадионе «Газовик» и готовы выйти на поле.

Напомним, в предыдущем матче в чемпионате «Амкар» потерпел неожиданное разгромное поражение от туймазинского «Спартака» - 1:4. Притом до этого наша команда с конца лета одержала четыре победы кряду над командами из разных частей турнирной таблицы: ижевским «Зенитом» (1:0), «Торпедо» из Миасса (2:0), «Новосибирском» (1:0) и пермской «Звездой» (3:1).

Еще одно поражение «Амкар» потерпел 21 августа, когда на домашней арене уступил «Челябинску» - 0:1.

Сейчас подопечные Рустема Хузина после 11 матчей занимают четвертую строчку турнирной таблицы группы «4». У пермяков семь побед, две ничьих и два поражения, 23 очка. Отставание от первого места, которое занимает ульяновская «Волга» - шесть очков. На втором месте расположился «Челябинск» - 28 очков. 23 очка – у «Тюмени». Замыкает пятерку с 21 очком «Новосибирск».

Наш сегодняшний соперник – середняк лиги. Оренбуржцы не выигрывают уже шесть матчей кряду – с 15 августа. Последний раз южноуральцы победили на выезде другой фарм-клуб лиги – «Урал-2» (2:1). Притом три последних матча команда сыграла вничью с одинаковым счетом – 0:0. Будем надеяться, что хотя бы сегодня в матче этой команды будут забиты голы.

Всего у «Оренбурга» две победы, пять ничьих и четыре поражения в чемпионате за 11 матчей, 11 очков и… 11 место. Показатель забитых и пропущенных мячей: 11 к 17.

Несмотря на прошлую оплошность, букмекеры верят в «Амкар» и считают его однозначным фаворитом встречи. На победу пермяков дается коэффициент 1,3. Коэффициент на победу хозяев – 8,8. Коэффициент на ничью – 4,6.

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