Коронавирус в Перми, последние новости на 4 октября 2021 года: за минувшие сутки covid-19 заболели 138 детей

Новые заболевшие выявлены в 29 территориях региона Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 507 человек, среди них 138 детей. Как сообщает оперштаб, 46 человек увезли в больницы, 461 заболевший лечится дома под наблюдением врачей.

Новые заболевшие выявлены в 29 территориях региона. В Перми COVID-19 диагностирован у 249 человек, в Пермском районе у 68, в Березниках у 33. В Кишертском городском округе заболели 19 жителей, в Очерском и Суксунском городских округах по 17, в Соликамском и в Кунгуре по 16.

В Частинском муниципальном округе выявлено 8 новых случаев инфицирования, в Кунгурском 6, в Краснокамском и Чусовском городских округах по 5, в Лысьвенском 4, в Добрянском 3.

По 2 положительных результата ПЦР-тестов на COVID-19 получено в Октябрьском и Нытвенском городских, Бардымском, Кишертском и Александровском муниципальных округах. Еще в 9 территориях диагностировано по 1 случаю коронавируса. Это Кизел, Осинский, Оханский и Ильинский городские и Березовский, Юсьвинский и Ординский муниципальные округа, а также Большесосновский муниципальный район и ЗАТО Звездный.

Общее число инфицированных в Пермском крае с начала пандемии и на 3 октября достигло 103 074.

Фото: оперштаб

В Пермском крае провели более 3 миллионов тестов на новую коронавирусную инфекцию. За прошедшую неделю в Пермском крае проводили в среднем 11,8 тысяч исследований в день. В регионе достаточно тест-систем, исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению Главного государственного санитарного врача России полагается тестирование, - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Напомним, с 4 октября в Пермском крае вводится система QR-кодов. Теперь у пермяков, которые провакцинировались от COVID-19, появляется больше возможностей отдохнуть и позаниматься спортом в компании таких же, как и они, людей. А для тех, кто отказался от коронавирусной прививки, вводятся запреты на посещение культурных и спортивных мероприятий. Как получить QR-код, как быть тем, у кого есть медицинские отводы от прививок, как будет проходить проверка QR-кодов читайте в нашем материале.