Коронавирус в Перми, последние новости на 3 октября 2021 года: установлен новый антирекорд по количеству заболевших за всю пандемию

Всего с начала пандемии в Пермском крае было выявлено 102 567 жителей с коронавирусной инфекцией. Фото: Олег Укладов

На утро 3 октября в Пермском крае было выявлено 102 567 жителей с коронавирусной инфекцией. Накануне был побит рекорд по количеству заболевших. 2 октября диагноз COVID-19 подтвердился у 512 человек. Ранее такой статистики не было никогда за все время пандемии.

- 63 человека были госпитализированы в больницы, 449 лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей, - сообщили в краевом оперштабе по борьбе с инфекцией. – Всего в больницах края сейчас лечатся 4064 человека, 170 из них – в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Среди 512 новых инфицированных 171 мужчина, 341 – женщины и 46 детей. Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 69 человек, от 30 до 49 лет – 152 человека, 168 в возрасте 50-64 и 77 человек старше 65 лет.

- Новые заболевшие обнаружены в 37 территориях региона, - говорится в сообщении. - Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 272. На втором месте – Юсьвенский округ - 24 человека с инфекцией. На третьем месте – Березники - заболевание подтвердилось у 20 жителей.

17 случаев в Краснокамском округе, по 15 - в Кишерстком округе и Губахе, по 13 - в Кудымкарском округе и самом Кудымкаре, по 12 - в Чернушинском и Кунгуре, 11 – в Чайковском округе.

В Соликамском ГО - у 10 человек. В Гремячинском и Карагайском округах – у восьми, в Верещагинском – у семи, в Юрлинском – у пяти.

По четыре человека заразились в Ординском, Очерском, Горнозаводском округах, по три – в Большесосновском и Пермском районах, Кизеле, Лысьвенском и Осинском округах.

По два инфицированных выявлено в 10 территориях края: это Кунгурский район, Бардымский, Куединский, Частинский, Чусовской, Сивинский, Добрянский, Октябрьский, Чердынский и Гайнский округа.

По одному заболевшему обнаружено в Оханском, Александровском и Еловском округах.

Инфографика: оперштаб.

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