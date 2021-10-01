Пермякам стали доступны бесконтактные покупки в магазинах «Пятёрочки»

«Экспресс-скан» позволяет совершенно бесконтактно оплачивать покупки товаров в пару кликов на смартфоне

Пермские магазины торговой сети подключили к сервису «Экспресс-скан», который позволяет совершенно бесконтактно оплачивать покупки товаров в пару кликов на смартфоне. Ближайший магазин, подключенный к сервису, можно найти на интерактивной карте в приложении.

Для совершения бесконтактной оплаты товаров необходимо установить на смартфон приложение Х5 «Экспресс-скан» или скачать его, отсканировав QR-код, который размещен во входной группе магазина. Собирая корзину, покупателям нужно всего лишь отсканировать штрихкод товара с помощью камеры мобильного телефона, а на выходе из магазина оплатить покупки, используя интерфейс приложения. Для оплаты доступны карты MasterCard или VISA, привязанные к профилю, а также системы ApplePay и GooglePay.

С использованием новой технологии процесс покупки происходит комфортнее, избавляя гостей от необходимости стоять в очереди на кассе.