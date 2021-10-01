Кому выгодно строительство в «зеленом поясе» Перми

. Фото: Владимир ВОРСОБИН

В августе на один из домов на Комсомольском проспекте от сильного ветра обрушилась липа. Подгнившее дерево врезалось прямо в окно квартиры. После этого рабочие спилили там еще несколько лип, высаженных в середине прошлого века. Пустоты в стволах наглядно продемонстрировали, что еще одного урагана они бы не перенесли.

К чему это я? Просто деревья в центре Перми стареют и нуждаются в замене. И при всей моей любви к Компросу я не понимаю громких криков общественников об уничтожении его аллеи. Это вечное движение жизни: когда-то красавицы-липы были тоненькими саженцами, потом стали величественными деревьями, а затем состарились. И пока подгнившие стволы не рухнули кому-нибудь на голову, нужно обновить их, чтобы наши дети тоже могли гулять по липовой аллее Комсомольского проспекта и гордиться главной улицей города.

Главное условие при этом – на месте вырубленных деревьев должны появиться новые. Везде – и на Компросе, и на Слудской горке, и на набережной. Деревья¸ а не тротуарная плитка. И не жилые дома.

Деревья на месте деревьев, дома – на месте домов. Касается это не только центра Перми, но и всех ее районов. В нашем огромном городе немало мест, где стоят ветхие деревянные хибары. Знай сноси да строй современные здания и комфортабельные коттеджи. Это тоже будет обновлением.

А вот вырубка деревьев под строительство зданий как раз и называется уничтожением. И именно этим понятием определяется желание застроить 66 гектаров леса кучей домиков. Такие планы выносят владельцы участка на улице Новогайвинской. Ранее там находился полигон ВКИУ. Затем землю приобрело ООО «Панорама», которое намеревалось застроить всю эту территорию коттеджами, предварительно освободив ее от деревьев.

Но городские власти вовремя спохватились, что из-за этого Пермь потеряет большой кусок своих «зеленых легких». 66 гектаров леса - это не десяток кустов на Слудской горке. И депутаты городской думы внесли изменения в генплан Перми - на Новогайвинской установили рекреационную зону.

- Придание данной территории статуса рекреационной зоны совершенно оправданно и справедливо, - говорит Светлана Кулакова, доцент кафедры биогеоценологиии и охраны природы ПГНИУ. – Это не просто место, где растут деревья, а площадка с естественной растительностью, которая обладает высокой экологической ценностью. А стройка уничтожит природный участок, нанесет экологические убытки.

Но когда речь идет об экономике, экологию отстраняют на задний план. И компания-застройщик через суд пытается опротестовать это решение.

Что думают об этом общественники?

- История очевидна – хорошо, что там устанавливают рекреационную зону, - считает градозащитник Денис Галицкий. – Я когда-то предлагал собственникам, чтобы они строили коттеджи с очень большими участками земли – как минимум по полгектара. Тогда бы там жило небольшое количество людей, нагрузка на экологию была бы не велика. Но владельцы поделили площадку на очень мелкие участки – примерно по 10 соток, чтобы строить жилье эконом-класса. Такое¸ конечно, невозможно.

- Надо беречь «зеленый пояс» Перми, - уверен член регионального штаба ОНФ Игорь Лобанов. – Я - за введение ограничений на строительство в той зоне.

Но пока застройщикам значительно выгоднее вырубать лес, чем расселять ветхие дома и строить на освободившемся месте, судебные битвы за «зеленый пояс» будут продолжаться.