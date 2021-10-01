В Пермском крае на пожаре в частном доме погибли двое детей

Пожар случился в частном доме. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Ильинском районе в деревне Новая Каменка вечером 30 сентября произошел пожар в частном доме. По информации СКР по Пермскому краю, в нем погибли двое детей 10 и 13 лет. Когда начался пожар, дети были в доме одни, им не удалось спастись. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

На месте работают эксперты и криминалисты, видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами преступления, они не обнаружили.

- В настоящее время проводится осмотр места происшествия с применением высокотехнологичной криминалистической техники, после чего будут назначены необходимые судебные экспертизы для установления причины смерти погибших и произошедшего пожара, - сообщает СКР Прикамья. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии.

По информации ГУ МЧС по пермскому краю, сообщение о пожаре пришло в 19.36, на место выехали 39 человек и 13 единиц техники. В 20.44 пламя удалось сбить.

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